Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки

Китай та Північна Корея посилять двостороннє співробітництво

Лідери Китаю та Північної Кореї пообіцяли посилити двостороннє співробітництво між країнами. Сьогодні вони відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство Пхеньяну KCNA.

«Я надаю великого значення розвитку відносин між Китаєм і КНДР», – заявив у своєму зверненні лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Він додав, що Пекін готовий продовжувати «писати нову главу» у відносинах шляхом зміцнення комунікацій і співпраці. Своєю чергою північнокорейський диктатор Кім Чен Ин пообіцяв «неухильно прагнути до консолідації та розвитку відносин дружби та співпраці між КНДР і Китаєм, як того вимагає нова ера».

Журналісти вказують, що Китай є найбільшим торговим партнером Північної Кореї. Країни мають спільну історію, а Пекін підтримував Пхеньян під час Корейської війни, унаслідок якої утворилися дві Кореї. Проте у КНР стримано відреагували на підписання договору про «всеосяжне партнерство» між російським диктатором Володимиром Путіним та Кім Чен Ином у червні.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського диктатора Володимира Путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ, а також спільно з Росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті.

Як повідомлялося, на Заході вважають, що отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю. Такі дії КНР можуть означати ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Нагадаємо, представник Китаю, міністр закордонних справ Ван І, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, заявив, що Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні. Він підкреслив необхідність уникнення розширення бойових дій та наголосив на важливості переговорів для досягнення стабільного миру.

До слова, Китай разом із країнами Глобального Півдня планує створити платформу «Друзі Миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання».