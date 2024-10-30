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У Желєзногорську на Курщині – пожежа, росіяни повідомляють про атаку дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Желєзногорську на Курщині – пожежа, росіяни повідомляють про атаку дрона
Горять рослинність та споруди у парку
фото з відкритих джерел

Вогонь спалахнув біля зменшеної копії Ейфелевої вежі

У Желєзногорську Курської області біля місцевої пам’ятки – зменшеної копії паризької Ейфелевої вежі – спалахнула пожежа. Містяни стверджують – загоряння спричинив дрон, який, імовірно, був збитий над містом ППО.

Безпілотник упав за сотню метрів від компанії молодих людей. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Горять рослинність та споруди у парку.

«Попередньо, пошкоджено фасад багатоповерхівки, дитячий майданчик, кілька машин. Обговорюється евакуація людей із довколишніх будинків», – пише Telegram Mash.

Нагадаємо глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про безпілотну атаку на територію регіону. Загорівся дах університету спецназу імені Путіна

Раніше БпЛА вже атакували Північну Осетію. Зокрема за атакою дронів на Північну Осетію, місто Моздок стоїть Головне управління розвідки Міноборони (ГУР). Зазначається, що атака сталася в ніч на 8 червня. Наліт дронів на Північну Осетію – це операція ГУР Міноборони. Наслідки атаки уточнюються.

До слова, СБУ повідомила про підозру Байбетару Вайханову, очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли військову підготовку понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців. 

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Теги: пожежа Рамзан Кадиров евакуація росіяни Міноборони місто

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