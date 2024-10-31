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Зеленський: Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський: Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР
Зеленський підкреслив, що 3 тисячі чи 100 тисяч північнокорейців воюватимуть проти України – безпосередньо залежить від реакції Заходу
фото з відкритих джерел

На думку Зеленського, в залежності від реакції Заходу глава Кремля вирішуватиме, чи збільшити йому контингент північнокорейських солдатів у Росії

Російський диктатор Володимир Путін перевіряє, як Захід відреагує на перекидання солдатів КНДР до Росії. Якщо реакція буде слабкою – цей контингент можуть збільшити. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для південнокорейського телеканалу KBS.  

На думку Зеленського, в залежності від реакції Заходу глава Кремля вирішуватиме, чи збільшити йому контингент північнокорейських солдатів у Росії.

«Сьогодні він як сапер. Як сапер на мінному полі. Перевіряє, що буде, якщо застосувати цей контингент. І тоді, якщо нічого не буде, а я вважаю, що нинішня реакція – це нуль, він збільшуватиме контингент», – уточнив глава держави.

Зеленський підкреслив, що 3 тисячі чи 100 тисяч північнокорейців воюватимуть проти України – безпосередньо залежить від реакції Заходу. І у разі слабкої реакції йтиметься не про психологічний вплив на Україну, а вже про реальний вплив.

«Це вже буде не просто контингент, а дві армії проти однієї української армії», – зазначив президент України. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS заявив президент України Володимир Зеленський. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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Теги: росія війна путін Північна Корея диктатор видео сапер

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