Кадиров став на захист Онуфрія та Московської церкви в Україні

Московська церква працює в Україні під брендом «Українська православна церква», хоча закон зобов'язав її змінити назву ще у 2018 році

Глава Чечні Рамзан Кадиров засудив заборону Московської церкви в Україні і заявив, що київська влада не має віри. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Це маразм повний. Навіть шайтан не може придумати такого, не те, що людина. Немає віри, у них немає нічого пов'язаного з людиною, тому вони ні про що не думають. У Заходу свої інтереси, а ці українські шайтани, які виконують, – вони безбожники і з ними вести переговори, розмови про щось не треба», – цитують Кадирова пропагандисти.

Як відомо, Московська церква працює в Україні під брендом «Українська православна церква», хоча закон зобов'язав її змінити назву ще у 2018 році.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».