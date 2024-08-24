Зеленський відзначив двох українських спортсменів почесними відзнаками (відео)

Спортсмени були нагороджені Орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський вручив Орден Свободи двом українським спортсменам – фехтувальниці Ользі Харлан та боксеру Олександру Усику. Про це стало відомо з онлайн-трансляції заходу до Дня незалежності.

Олімпійські чемпіони були нагороджені Орденом Свободи, який є державною відзнакою за значні заслуги у зміцненні суверенітету та незалежності України, сприянні єдності українського суспільства, розвитку демократії, проведенні соціально-економічних і політичних реформ, а також у захисті конституційних прав і свобод людини.

Усик та Харлан отримали Ордена Свободи від Зеленського за видатні заслуги у спорті pic.twitter.com/WWPU174JD0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2024

Нагадаємо, що фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. Вона стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. Також Харлан стала п'ятою спортсменкою з України, якій вдалося виграти два олімпійських золота.

Також український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Але згодом відмовився від звання абсолютного чемпіона світу.