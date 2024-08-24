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Зеленський відзначив двох українських спортсменів почесними відзнаками (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський відзначив двох українських спортсменів почесними відзнаками (відео)
Олександр Усик отримав державну нагороду від Володимира Зеленського
фото: скріншот з відео

Спортсмени були нагороджені Орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський вручив Орден Свободи двом українським спортсменам – фехтувальниці Ользі Харлан та боксеру Олександру Усику. Про це стало відомо з онлайн-трансляції заходу до Дня незалежності.

Олімпійські чемпіони були нагороджені Орденом Свободи, який є державною відзнакою за значні заслуги у зміцненні суверенітету та незалежності України, сприянні єдності українського суспільства, розвитку демократії, проведенні соціально-економічних і політичних реформ, а також у захисті конституційних прав і свобод людини.

Нагадаємо, що фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту. Вона стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести. Також Харлан стала п'ятою спортсменкою з України, якій вдалося виграти два олімпійських золота.

Також український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Але згодом відмовився від звання абсолютного чемпіона світу.

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Теги: спорт Ольга Харлан бокс День Незалежності Фехтування Володимир Зеленський Олександр Усик державні нагороди

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