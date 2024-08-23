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Заборона Московської церкви: Стефанчук підписав закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви: Стефанчук підписав закон
Патріарх РПЦ Кирило та предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
фото з відкритих джерел

Верховна Рада 20 серпня ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це стало відомо з картки законопроєкту.

Зазначається, що 23 серпня документ було повернуто з підписом голови Верховної Ради й скеровано на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

23 серпня документ було повернуто з підписом голови Верховної Ради й скеровано на підпис президентові
23 серпня документ було повернуто з підписом голови Верховної Ради й скеровано на підпис президентові
скріншот

Зокрема, закон передбачає заборону РПЦ як релігійної організації. Діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, буде припинена за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону.

Також РПЦ та афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

Читайте також: Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
Теги: Московська церква в Україні Верховна Рада Володимир Зеленський президент Руслан Стефанчук законопроєкт

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