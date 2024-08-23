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Заборона Московської церкви спровокувала напад істерики у Кремлі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви спровокувала напад істерики у Кремлі
Путін нагороджує митрополита Онуфрія державною нагородою РФ, орденом дружби (липень 2013 рік)

Російська влада вчергове зриває маски з верхівки церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ  

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією. Допис Медведєва з'явився у його Telegram-каналі сьогодні вранці. 

За словами Медведєва, «заборона канонічної Української православної церкви під ородую митрополита Онуфрія, не пройде для Києва даром»  Він пригрозив, що Україна «буде зруйнована, як Содом та Гоморра».

«Повноцінний сатанізм», який сповідують Зеленський та його оточення, активно підтримує так званий цивілізований Захід з метою завдання максимальної шкоди Росії», – додав Медведєв, тим самим підкресливши значення Української православної церкви Московського патріархату для Росії як засобу для контролю українців.

«Ця історія не пройде даром <...>, демони неминуче впадуть. Причому розплата накриє їх не в далекому майбутньому – після переходу в інший світ. Навпаки, покарання буде земним, жорстоким, болісним і станеться незабаром», – гнівно розсилає погрози Медведєв у своєму Telegram-каналі.

І тут же Медведєв придумав черговий сенс для «Спеціальної воєнної операції», яка триває в Україні вже третій рік.

«Раніше депутат Держдуми Віталій Мілонов заявив, що заборона УПЦ стала сигналом для всіх православних. Тепер спецоперація набуває сакрального сенсу», – написав він.  

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Раніше 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».

Нагадаємо, що  фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати певний час. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. 

До слова на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

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Теги: росія Дмитро Медведєв Московська церква в Україні Українська православна церква

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