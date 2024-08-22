НАТО готується розгорнути бронетанкову бригаду на кордоні з Росією

Iltalehti: НАТО розгорне бронетанкову бригаду на фінсько-російському кордоні

НАТО розгорне біля російського кордону бронетанкову бригаду. Для захисту Фінляндії країни НАТО створюють підрозділ сухопутних військ, який називається англійською абревіатурою FLF (Forward Land Forces). Про це пише газета Iltalehti. За даними видання, військовий контингент Північноатлантичного альянсу чисельністю від чотирьох до п'яти тисяч людей розмістять у місті Міккелі у Фінляндії.

«У Міккелі буде створено підштаб сухопутних сил НАТО, який почне керувати операціями та навчанням бригади НАТО чисельністю приблизно 4000–5000 солдатів, яка буде сформована для захисту Фінляндії. Сили оборони Фінляндії та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії потрібна присутність солдатів із країн НАТО на фінській землі», – йдеться у публікації. За даними газети, на базі в Міккелі буде дислоковано військовий контингент зі Швеції та Норвегії.

Iltalehti, посилаючись на власні джерела у НАТО, пише, що Фінляндія публічно звітуватиме про плани щодо діяльності військових НАТО у Міккелі найближчими тижнями, тобто на початку осені.

«Показово, що для захисту Фінляндії формується не лише бронетанкова бригада НАТО, а й озброєння для неї буде зберігатися у Фінляндії», – уточнюють журналісти. Підготовка до створення штабу в основному велася ще з минулої весни, коли Міккелі відвідав заступник командувача штабом спільних операцій НАТО в Норфолку британський контр-адмірал Тім Генрі.

«Альянс НАТО розглядає потужний підрозділ сухопутних військ бригади як бойову одиницю, здатну наносити удари, що має превентивний ефект. Окрім власних сил оборони, Естонію, Латвію та Литву захищають також бригади сухопутних військ НАТОі», – зазначають журналісти.

Раніше стало відомо, що Фінляндія веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні військ альянсу, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен. Він пояснив, що мета полягає в тому, щоб призначені війська з різних країн могли прибувати до Фінляндії у «кризових ситуаціях», але наголосив, що подібні ситуації не мають на увазі реальної військової участі.