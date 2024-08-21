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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 9:46 оголошена повітряна тривога. Наразі «почервоніли» схід, північ, центр країни, та деякі західні області. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістики. 

Наразі мапа тривог має такий вигляд: 

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо,  у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.

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Теги: влада тривога війна балістичні ракети

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