В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 9:46 оголошена повітряна тривога. Наразі «почервоніли» схід, північ, центр країни, та деякі західні області. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістики.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.