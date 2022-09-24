Росіян, що тікають від мобілізації до Вірменії, чекає «сюрприз»

У Вірменії росіянам теж видаватимуть повістки

Росіян, які підлягають мобілізації і втекли до Вірменії, у цій країні видаватимуть теж повістки і відправляють у Карабах. Про це повідомив постійний і повноважний представник Росії при Організації договору про колективну безпеку Мікаел Агасандян.

За його словами, представники ОДКБ спільно з вірменськими силовими структурами будуть видавати росіянам повістку і відправляти в Карабах до лав миротворчого контингенту і в 102 базу в Гюмрі.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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