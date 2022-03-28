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    Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю

    Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю - Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю
    Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю
    фото: Офіс президента

    Президент поінформував Трюдо про злочини РФ та перебіг переговорного процесу

    Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо співпрацю у сфері оборони. Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

    «Обговорив із Джастіном Трюдо співпрацю України й Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу», – зазначив глава держави.

    Нагадаємо, Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до українського батальйону іноземних бійців на тлі зростання занепокоєння, що полонені війська можуть бути використані як інструмент російської пропаганди.

    Канада та Європейський Союз допоможуть Україні й Молдові зміцнити кібероборону та посилити протидію дезінформації.

    Теги: росія окупанти Канада війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський обговорив з Трюдо оборонну співпрацю