Канада розраховує розпочати вакцинацію від Covid-19 на початку 2021 року

Уряд Канади розраховує на вакцини від Pfizer та Moderna

Офіційна Оттава сподівається у першій хвилі вакцинувати 3 млн людей

Канада очікує отримати першу партію ефективної вакцини від Covid-19 у першому кварталі наступного року.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів заступник головного лікаря Канади Говардж Нджо, пише «Укрінформ».

«Ми очікуємо, що певні вакцини стануть доступними на початку 2021 року. Утім, важливо відзначити, що перші постачання цих вакцин будуть дуже обмеженими. Тим часом уряд Канади, провінцій й територій, а також інші партнери разом працюють над визначення пріоритетних груп, яким вакцина найпотрібніша», – сказав Нджо

За його словами, Канада сподівається у першій хвилі вакцинувати 3 млн людей.

«Ми очікуємо до кінця березня отримати 6 млн доз вакцин, якщо два перспективні кандидати – від Pfizer та від Moderna – будуть затверджені й готові до постачання в Канаду. Тож наразі ми розглядаємо 6 млн доз, але за «дводозним» графіком. На початку близько 3 млн канадців будуть вакциновані», – зазначив сам головлікар Канади.

Він додав, що до пріоритетних груп, які першими отримають доступ до вакцини, вірогідно, увійдуть правоохоронці, пожежники, медики, люди із наявними важкими хворобами та деякі інші категорії.

«У такій географічно великій країні, як наша, можна очікувати на певні логістичні складнощі. Для допомоги у передбаченні й вирішенні потенційних ускладнень, Агентство громадського здоров’я працює зі Збройним силами, чий персонал був невід’ємною складовою нашої реакції на Covid-19 від самого початку пандемії», – сказав Нджо.

Експерт нагадав, що федеральний уряд Канади раніше вже закупив мільйони голок, шприців та холодильників для зберігання вакцин, які вже почали розподілятися по країні.

Зазначимо, Італія почне безкоштовну вакцинацію від Covid-19 на початку наступного року.

До слова, Євросоюз вважає, що Британія дуже швидко схвалила вакцину проти Covid-19

Як повідомлялося, Велика Британія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, США отримали першу масову поставку Covid-вакцини.

До слова, ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС.

Крім того, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

Стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.