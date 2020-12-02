Росія планує масштабну вакцинацію населення від Covid-19

За його словами Путіна, у країні вироблено близько 2 млн доз вакцини від коронавірусу

Першими російську вакцину отримають медики та вчителі

Президент Росії Володимир Путін доручив з наступного тижня розпочати масштабну вакцинацію від Covid-19. Відповідне доручення він дав віцепрем'єру Тетяні Голіковій, передає ТАСС.

За його словами, у країні вироблено близько 2 млн доз вакцини від коронавірусу.

«Це дає нам можливість розпочати якщо не масову, то масштабну вакцинацію», – зазначив Путін.

Він також уточнив, що вакцинація розпочнеться з медиків і вчителів.

«Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб в кінці наступного тижня ми вже приступили до цієї масштабної вакцинації», – звернувся Путін до віцепрем'єра РФ Тетяни Голікової.

Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020

Нагадаємо, що у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Супутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.