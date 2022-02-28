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    Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти

    Раніше Трюдо оголоси про санкції щодо керівництва РФ - Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти
    Раніше Трюдо оголоси про санкції щодо керівництва РФ
    фото з відкритих джерел

    Канада продовжує давати жорстку відповідь у дипломатичному контексті

    Канада продовжує збільшувати підтримку Україні через військове вторгнення Росії. Уряд країни поставить нашій державі протитанкову зброю. Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час виступу 28 лютого.

    Натомість у відповідь на розв'язану війну в центрі Європи Канада відмовиться від імпорту російської нафти.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова. Також Канада зупиняє імпорт із РФ і вводить санкції проти 58 росіян.

    Нещодавно в Україну прибула друга партія зброї з Канади (фото).

    Як повідомлялося, ще три країни запровадять санкції проти РФ.

    До слова, Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.

    Як відомо, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.

    Також Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.

    Стало відомо, як санкції вдарять по російській економіці. Крім того, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.

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    Теги: санкції Канада уряд
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    Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти