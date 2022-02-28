Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти
Канада продовжує давати жорстку відповідь у дипломатичному контексті
Канада продовжує збільшувати підтримку Україні через військове вторгнення Росії. Уряд країни поставить нашій державі протитанкову зброю. Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час виступу 28 лютого.
Натомість у відповідь на розв'язану війну в центрі Європи Канада відмовиться від імпорту російської нафти.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова. Також Канада зупиняє імпорт із РФ і вводить санкції проти 58 росіян.
Нещодавно в Україну прибула друга партія зброї з Канади (фото).
Як повідомлялося, ще три країни запровадять санкції проти РФ.
До слова, Швейцарія відмовилася від нейтралітету: країна приєднається до антиросійських санкцій.
Як відомо, санкції проти Росії у Раді Європи не підтримали чотири країни.
Також Велика Британія запровадить санкції проти Центрального банку РФ.
Стало відомо, як санкції вдарять по російській економіці. Крім того, Австралія вводить санкції проти Путіна і членів Радбезу Росії.