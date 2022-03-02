Розплата за війну. Як Україна вилучатиме об’єкти, якими володіє Росія та її резиденти (законопроєкт)

В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Авторами проєкту закону стали лідери парламентських фракцій, окрім проросійської ОПЗЖ

Народні депутати Віктор Бондар, Юлія Клименко, Сергій Власенко, Кіра Рудик, Олександр Корнієнко, Юлія Тимошенко, Олег Кулініч, Давид Арахамія. Артур Герасимов і Тарас Батенко 2 березня зареєстрували проект Закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів». Про це повідомляє «Главком».

Парламентарі зазначили, що підставою для появи цього проєкту документа стала повномасштабна агресивна війна, розв’язана Росією з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Згідно із законопроєктом, проведення примусового вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів здійснюватиметься з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) та ґрунтується на принципах законності, прозорості, об’єктивності, стратегічної важливості та ефективності.

Крім цього, Росія та її резиденти не отримуватимуть будь-якої компенсації вартості майна, оскільки країна-агресор веде повномасштабну агресивну війну проти України.

Рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів прийматиме Рада національної безпеки та оборони України на основі подання Кабміну. Далі його вводитиме в дію президент України своїм указом.

Народні депутати наголосили, що цей законопроєкт не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати, відповідно до норм міжнародного права, притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування шкоди, заподіяних унаслідок повномасштабної війни.

Авторами проєкту закону стали лідери парламентських фракцій, окрім проросійської ОПЗЖ.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Генасамблея ООН в рамках спеціальної сесії ухвалила резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 141 країни. Резолюція вимагає від РФ припинити застосування сили проти України та вивести усі війська з території нашої держави.

Проти ухвалення резолюції проголосували п’ять країн: Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Еритрея). Утрималися 35 країн, серед яких Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Вірменія, Киргистан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, В’єтнам, Нікарагуа.

Як повідомлялося, в резолюції ключовими є три позиції:

визнання факту, що Росія вчинила агресію проти України;

вимога до Росії припинити вогонь;

вимога до Росії вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом і Донбасом).

До слова, після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.