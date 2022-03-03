Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому»

«Газпром» більше не зможе випускати боргові зобов'язання або акції у Великій Британії

Усі зв'язки з «Газпромом» розірвала також компанія Shell

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти найбільшої російської газової компанії «Газпром». Тепер компанія РФ не може випускати акції на території країни.

Про це повідомляє Energy Live News.

«Російський газовий гігант «Газпром» потрапив під санкції уряду Великої Британії та більше не зможе випускати боргові зобов'язання або акції у Великій Британії», - заявив представник міністерства бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Раніше усі зв'язки з «Газпромом» розірвала компанія Shell.

«Великобританія аж ніяк не залежить від постачання російського газу. Наші різноманітні джерела постачання газу та різноманітна структура виробництва електроенергії гарантують, що домогосподарства, підприємства та важка промисловість отримують необхідну їм енергію», – зазначив представник міністерства.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний Посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».

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