ХАМАС відпустить всіх заручників-росіян – ЗМІ

ХАМАС зараз шукає людей зі списку російської сторони і відпустить їх

Член політбюро та голова «відділу із зовнішніх зв'язків» ХАМАСу Муса Абу Марзук заявив, що Росія просить у бойовиків інформацію про вісьмох людей, які перебувають у заручниках у секторі Газа. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Від російської сторони через МЗС ми отримали список громадян, які мають подвійне громадянство. Ми до цього списку дуже уважно ставимося і ретельно оброблятимемо, тому що ми дивимося на Росію як на нашого найближчого друга», – йдеться у повідомленні.

За словами Марзука, ХАМАС зараз шукає людей зі списку російської сторони і відпустить їх.

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Раніше лідер ХАМАСу в Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць.

Нагадаємо, другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

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До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.