Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Північ Сектору Гази залишили близько 500 тисяч людей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Північ Сектору Гази залишили близько 500 тисяч людей
Евакуація населення північної частини Сектору Гази
фото: PAP/EPA

ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у тому, що він заважає мирним громадянам евакуюватись на південь Сектору Гази

За оцінкою ізраїльської армії, північ Сектору Гази залишили близько півмільйона людей. Про це повідомив журналістам пресаташе Армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус.

Раніше Ізраїль, готуючись до введення армії в Сектор Гази, зажадав від цивільного населення його північної частини, включаючи саме місто Газа, терміново евакуюватися на південь.

Пресаташе ЦАХАЛу звинуватив ХАМАС у тому, що він заважає мирним громадянам евакуюватись на південь Сектору. За словами підполковника, військова операція в Газі підходить до «посиленої» фази, і залишатися в її зоні буде небезпечно.

На запитання про авіаудар по коридору евакуації, в результаті якого в п'ятницю, як стверджують палестинці, загинули 70 людей, підполковник Конрікус відповів лише, що ЦАХАЛ не б'є навмисно по мирному населенню.

Водночас він під час брифінгу визнав, що характер нинішньої операції такий, що уникнути жертв серед цивільного населення вдається не завжди.

«Ми б'ємо по ХАМАСу, ми б'ємо по їхній інфраструктурі і ми активно полюємо на їхніх командирів. Коли ви полюєте на живу мету, яка може пересуватися, не завжди, напевно, з очевидних причин можна застосовувати ту ж тактику з оповіщенням заздалегідь, яка дозволяє мінімізувати супутню шкоду. Тому що ця особа дізнається, що на неї полюють, і може втекти», – сказав пресаташе ізраїльської армії.

Як повідомлялося, ізраїльське місто Сдерот стало першим, яке буде повністю евакуйовано перед наземною операцією Армії оборони Ізраїлю в Газі.

Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС населення авіаудар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі громадяни України, які перебувають у зоні небезпеки, мають уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією
Війна в Ізраїлі. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу
7 жовтня, 14:51
Лідери РФ, Китаю та Ірану кидають виклик демократичному світу
«Вісь Зла» хоче позбутися єдиного «світового поліцейського» у вигляді США
13 жовтня, 11:55
Людей вбивали з діловим виглядом, ніби це робота
Ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні
11 жовтня, 09:10
Сотні йорданців та ліванців із прапорами Палестини прямують до кордонів Ізраїлю
Йорданці та ліванці масово прямують до кордонів Ізраїлю (відео)
13 жовтня, 13:00
Рахель Едрі запропонувала терористам печиво та воду, а також уроки арабської, щоб її не вбили
Жінка запропонувала терористам печиво і врятувала родину. Неймовірна історія із Ізраїлю
10 жовтня, 10:19
Армія оборони Ізраїлю продовжить докладати всіх зусиль для того, щоб з'ясувати інформацію про зниклих безвісти та заручників
Ізраїль провів локальні рейди у Секторі Гази
13 жовтня, 20:48
Міністр оборони Йоав Галлант зустрівся із військами на кордоні з Газою
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
10 жовтня, 20:51
Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука, не змінилися
Серед полонених ХАМАСу немає українців – посол
14 жовтня, 16:56
Ізраїльські солдати збирають тіла мирних жителів, убитих бойовиками ХАМАС у суботу в селі Кфар-Аза
Найсмертоносніший день. Як ХАМАС перехитрив найпотужнішу армію на Близькому Сході світова преса
Вчора, 13:38

Соціум

Вибори у Польщі, вибухи в українських містах: головне за ніч
Вибори у Польщі, вибухи в українських містах: головне за ніч
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
Північ Сектору Гази залишили близько 500 тисяч людей
Північ Сектору Гази залишили близько 500 тисяч людей
У російському прикордонні активізувався монтаж оборонних рубежів (фото)
У російському прикордонні активізувався монтаж оборонних рубежів (фото)
Байден підтримав знищення ХАМАС, однак є але
Байден підтримав знищення ХАМАС, однак є але
Євросоюз ухвалив заяву щодо ситуації на Близькому Сході
Євросоюз ухвалив заяву щодо ситуації на Близькому Сході

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
17K
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
15K
Помер легендарний український співак
9361
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
7799
Воював з 18 років. Згадаймо Героя України Івана Щоголева
7753
У Дніпрі прогриміли вибухи

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту