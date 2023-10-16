Північ Сектору Гази залишили близько 500 тисяч людей

ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у тому, що він заважає мирним громадянам евакуюватись на південь Сектору Гази

За оцінкою ізраїльської армії, північ Сектору Гази залишили близько півмільйона людей. Про це повідомив журналістам пресаташе Армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус.

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Раніше Ізраїль, готуючись до введення армії в Сектор Гази, зажадав від цивільного населення його північної частини, включаючи саме місто Газа, терміново евакуюватися на південь.

Пресаташе ЦАХАЛу звинуватив ХАМАС у тому, що він заважає мирним громадянам евакуюватись на південь Сектору. За словами підполковника, військова операція в Газі підходить до «посиленої» фази, і залишатися в її зоні буде небезпечно.

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На запитання про авіаудар по коридору евакуації, в результаті якого в п'ятницю, як стверджують палестинці, загинули 70 людей, підполковник Конрікус відповів лише, що ЦАХАЛ не б'є навмисно по мирному населенню.

Водночас він під час брифінгу визнав, що характер нинішньої операції такий, що уникнути жертв серед цивільного населення вдається не завжди.

«Ми б'ємо по ХАМАСу, ми б'ємо по їхній інфраструктурі і ми активно полюємо на їхніх командирів. Коли ви полюєте на живу мету, яка може пересуватися, не завжди, напевно, з очевидних причин можна застосовувати ту ж тактику з оповіщенням заздалегідь, яка дозволяє мінімізувати супутню шкоду. Тому що ця особа дізнається, що на неї полюють, і може втекти», – сказав пресаташе ізраїльської армії.

Як повідомлялося, ізраїльське місто Сдерот стало першим, яке буде повністю евакуйовано перед наземною операцією Армії оборони Ізраїлю в Газі.