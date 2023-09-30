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Партизани заінтригували новиною про звільнення Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Партизани заінтригували новиною про звільнення Криму
Крим під окупацією з 2014 року
фото з відкритих джерел

Партизани готуються до деокупації півострова

Партизанський рух «Атеш» оголосив про початок підготовки до звільнення Криму від російських окупантів. Про це йдеться в повідомленні руху в телеграм-каналі.

«Ми розпочинаємо підготовку до звільнення Криму. Дуже багато ресурсів та часу потрібно», – заявили партизани.

При цьому рух «Атеш» не повідомляє подробиць, а лише обіцяє оприлюднити «деякі деталі» пізніше.

Наостанок у заяві партизани підкреслили: «Крим – це Україна!».

Нагадаємо, українська влада закликала цивільних громадян Російської Федерації, які зараз знаходяться в окупованому Криму, негайно виїхати, бо зробити це одночасно тисячам людей, коли почнуться бої, не вдасться.

22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Нначальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, серед них є російські генерали.

Водночас російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ. За даними партизанського руху «Атеш», командування Нахімовського військового училища в Севастополі виселяє курсантів із казарм на нічний час та шукає місця по всіх хостелах та готелях.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що панічні настрої на Кримському півострові надалі будуть посилюватися

Теги: Крим росія окупанти Україна окупація партизани

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