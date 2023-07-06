Хаммам, кабінет косметолога, спортивна зала: ЗМІ показали, що всередині бронепоїзда Путіна
На обслуговуванні перебувають 22 вагони, вісім з яких виготовили ще за часів СРСР
Російський диктатор Володимир Путін пересувається по країні бронепоїздом вартістю у 6,8 мільярда рублів. У ньому є спортивна зала, хамам і навіть косметологічний кабінет. Про це повідомив центр «Досьє», який отримав документи від компанії «Циркон Сервіс», яка обслуговує бронепоїзд.
«Спеціальним поїздом Володимира Путіна опікується керівництво РЖД і десятки офіцерів Федеральної служби охорони. Нові вагони для поїзда почали будувати ще під час першого президентського терміну Путіна, а останні придбання – це спеціальні вагони зі спортзалом, хамамом, баром і кінотеатром. Поїзд обійшовся бюджету щонайменше в 6,8 млрд рублів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у косметологічному кабінеті є апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн Ionto Beauty, апарат ультразвукової терапії Ionto Sono, лампа-лупа Circus і багато іншого. Така техніка, зокрема, допомагає омолоджувати шкіру, проводити вакуумне чищення тощо. Варто зауважити, що косметологічний кабінет оснащений такими засобами, які унеможливлюють прослуховування.
Крім того, у тренажерному залі встановлені лава для преса, тренажер для гіперекстензії, степ-платформа, татамі, гімнастичний мат і гантелі вагою до восьми кілограмів. Також у виданні зазначають, що у цьому потязі передбачили, що трансляція російського телебачення не повинна перериватися навіть на тих ділянках дороги, де може зникати сигнал.
Загалом на обслуговування перебувають 22 вагони, вісім з яких виготовили ще за часів СРСР. Інші вагони будувалися з 2004 року.
Наразі «Циркон» працює над ще кількома проєктами для президента. Один із них – вагон-зал із мультимедіацентром, другий – ще один спортивно-оздоровчий вагон. «Циркон» також готує два вагони «люкс», в одному буде чотири купе та бар, у другому – шість купе. У планах компанії також побудувати два вагони-ресторани зі спецзв'язком, вагон-зал та два службові вагони – для відпочинку та для переговорів.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну для далеких поїздок все частіше використовує бронепоїзд вартістю приблизно 1 млрд російських рублів.
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