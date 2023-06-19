Як улюбленець патріарха Кирила їздив до Риму: деталі поїздки

Папа Римський та російський митрополит Антоній Севрюк під час зустрічі обговорили «поточні відносини між Російською православною церквою та Римсько-католицькою церквою»

Митрополит Волоколамський Антоній Севрюк відвідав з офіційним візитом Ватикан «з благословення найсвятішого патріарха Московського та всієї Русі Кирила», де зустрівся з Папою Римським Франциском та з високопоставленими дипломатами Ватикану. Про це повідомляє американський католицький портал Crux.

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Після прибуття до Риму 15 червня представник патріарха Кирила Севрюк провів зустріч із секретарем Ватикану у зв'язках із державами британським архієпископом Полом Галлахером. 16 червня Севрюк вирушив до Ватикану на зустріч із держсекретарем святого престолу італійським кардиналом П'єтро Пароліном. За даними Московської патріархії, Севрюк привітав Пароліна від імені патріарха Кирила, а Паролін, у свою чергу, «поділився спогадами про зустріч із предстоятелем Російської православної церкви під час його візиту до Росії».

Уже потім російський священнослужитель зустрівся із Папою Римським. Зазначимо, що Ватикан ще не опублікував жодної заяви про зустрічі цього тижня між Севрюком, Папою та високопоставленими дипломатами святого престолу. Однак одним із можливих пунктів порядку денного є візит Зуппі до Москви в рамках його схваленої Папою миротворчої місії.

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Візит Севрюка до Риму пройшов на тлі переговорів про організацію другої зустрічі між папою Франциском і патріархом Кирилом, а також у той час, коли ведуться переговори про візит особистого посланця папи у війні в Україну кардинала Маттео Зуппі з Болоньї до Москви. Ватикан не зробив жодної заяви щодо зустрічі Севрюка та Франциска. У Московській церкві заявили, що вони обговорили «поточні відносини між Російською православною церквою та Римсько-католицькою церквою», але не повідомили жодних подробиць.

Того ж дня Севрюк зустрівся з представниками Общини Святого Егідія, одного з так званих «нових рухів» у католицькій церкві, присвяченого соціальній справедливості та переговорам про глобальні конфлікти.

Зазначимо, що митрополит Російської православної церкви Антоній (Севрюк) перебуває під санкціями за пропаганду та підтримку війни в Україні. За даними російських ЗМІ, він є одним із фаворитів патріарха Кирила (Гундяєва), адже вже у 34 роки став митрополитом.

Нагадаємо, що посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ. Чималий вплив на католицьке духовенство у Ватикані і донині має Фатімське пророцтво про Росію (пророцтво, датоване 13 липня 1917 року, у якому Діва Марія, нібито об’явившись втретє неподалік португальського міста Фатіма, прорекла, що Росію треба навертати на праведний шлях, інакше «вона (Росія) поширюватиме свої блуди світом, спричинить багато воєн, у яких загинуть багато націй).