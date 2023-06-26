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У Росії отримав вирок розробник надзвукового літака

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Росії отримав вирок розробник надзвукового літака
Науковець Валерій Голубкін нібито передавав ученому з Нідерландів звіти
фото з відкритих джерел

Науковець брав участь у міжнародному проекті зі створення гіперзвукового пасажирського літака Hexafly-Int

У Росії 71-річного професора Московського фізико-технічний інституту Валерія Голубкіна засудили до 12 років колонії у справі про держзраду. Про це пишуть росЗМІ.

Кримінальну справу на Голубкіна порушили через його участь у міжнародному проекті зі створення гіперзвукового пасажирського літака Hexafly-Int – його розробляли вчені з Євросоюзу, Росії та Австралії.

За версією слідства, Голубкін передавав колегам із Нідерландів звіти, у яких містилася державна таємниця. При цьому, як зазначає правозахисний проект «Перший відділ», передані документи перед відправкою тричі перевіряли фахівці і не знайшли у звітах держтаємниці.

Вчений, який був співробітником Центрального аерогідродинамічного інституту та автором наукових робіт, присвячених конструкціям надзвукових літаків. У держзраді Голубкіна звинуватили ще 2021 року, і відтоді він перебував у СІЗО. За словами фізика, обвинувачення проти нього пов'язане з його роботою над створенням високошвидкісного пасажирського літака, план роботи щодо якого затверджував Мінпромторг.

Адвокат Голубкіна Олександр Тимошенко заявляв, що його підзахисний категорично не визнає провину. Вчений має проблеми зі здоров'ям; кілька років тому він переніс онкологічне захворювання.

Нагадаємо, це не перший вирок науковцям у Росії.  Так, країна-агресор покарала науковця, який розробляв ядерну зброю. Співробітника режимного оборонно-промислового підприємства в Нижньогородській області засудили до дев'яти років позбавлення волі в колонії суворого режиму у справі про держзраду. 

За даними слідства, на початку 2022 року обвинувачений «здійснював шпигунство» на користь України, США та Великобританії, нібито спілкуючись із представниками спецслужб цих країн. При цьому він планував передати їм «відомості про нові наукові розробки».

Раніше стало відомо, що екскерівник відділення, де розробляли гіперзвукові ракети, отримав вирок. Суд ухвалив вирок для колишнього голови Сибірського відділення Російської академії наук (РАН) Олександра Асєєва у справі про шахрайство. Його засудили до чотирьох років умовно. Його звинувачено у справі про шахрайство в особливо великому розмірі. За версією слідства, з 2009 по 2015 роки Асєєв нібито орендував, а потім незаконно приватизував котедж, який був в управлінні РАН та у федеральній власності. Вартість особняка оцінили в 46 мільйонів рублів. 

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Теги: росія документи вирок державна таємниця вчені

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