У Росії горить Лузька ТЕЦ (відео)

До ліквідації пожежі залучено 30 осіб та дев'ять одиниць техніки

Площа загорання становить 2300 кв. м

У Великому Новгороді Росії горить Лузька газотурбінна теплова електростанція, розташована на Лузькому шосе. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як зазначається, пожежа спалахнула у виробничій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучено 30 осіб та дев'ять одиниць техніки.

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Площа загорання становить 2300 кв. м.

Лузька ТЕЦ входить до складу АТ «ГТ Енерго». Станція введена в експлуатацію в 2009 році. Вона забезпечує резерв для системи теплопостачання Великого Новгорода. На даний момент працюють групи пожежних.

Раніше повідомлялося, що у місті Хімки Московської області палають складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів»