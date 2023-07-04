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У Росії горить Лузька ТЕЦ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії горить Лузька ТЕЦ (відео)
До ліквідації пожежі залучено 30 осіб та дев'ять одиниць техніки
фото скріншот відео

Площа загорання становить 2300 кв. м

У Великому Новгороді Росії горить Лузька газотурбінна теплова електростанція, розташована на Лузькому шосе. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначається, пожежа спалахнула у виробничій будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучено 30 осіб та дев'ять одиниць техніки.

Площа загорання становить 2300 кв. м.

Лузька ТЕЦ входить до складу АТ «ГТ Енерго». Станція введена в експлуатацію в 2009 році. Вона забезпечує резерв для системи теплопостачання Великого Новгорода. На даний момент працюють групи пожежних.

Раніше повідомлялося, що у місті Хімки Московської області палають складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів»

Теги: пожежа росія ТЕЦ

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