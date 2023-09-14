Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ

Росіяни переконані: новим президентом має стати той, кого обере Путін

Найбільше росіяни довіряють Володимиру Путіну, а в разі зміни президента готові підтримати голову уряду РФ Михайла Мішустіна. Про це свідчить дослідження, проведене компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.

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Кого росіяни бачать новим президентом РФ?

На запитання «Як ви вважаєте, якщо президент Путін вирішить залишити посаду президента Росії, хто повинен стати новим президентом?» росіяни відповіли так:

Той, кого обере сам Путін – 45%;

Новий політик – 25%;

«Інше» – 17%;

Важко відповісти – 13%.

З можливих кандидатів росіяни обирали Михайла Мішустіна (24%), Сергія Собяніна (9%), Сергія Шойгу (5%), Олексія Навального (3%), Сергія Кирієнка (2%), Дмитра Патрушева (2%), Михайла Ходорковського (2%), Іллю Пономарьова (0,2%).

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Респонденти пропонували свої варіанти кандидатів у президенти Росії. Серед відповідей були: Кадиров, Суровікін, Медведєв, Лавров, Дюмін, Муратов, «Повинен був бути Пригожин», «Кого обере народ на чесних виборах», «Зовсім нова особа», «Немає гідних кандидатів».

Кому з російських політиків найбільше довіряють росіяни

Росіяни також розповіли кому з політиків довіряють. Найбільше довіри викликає президент РФ Володимир Путін (74%). Друге місце посідає міністр закордонних справ Сергій Лавров (69%). На третьому місці за довірою опинився голова уряду Росії Михайло Мішустін, йому довіряють 61% громадян.

У списку також є Рамзан Кадиров, йому довіряють 60% опитаних росіян. 48% громадян Росії висловили довіру міністру оборони Сергію Шойгу та Патріарху Кирилу.

Найменше довіряють начальнику Генштабу Росії Валерію Герасимову та російському опозиційному політику Олексію Навальному. Останньому недовіру висловили 66% громадян.

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Зазначимо, опитування проводилося 28 серпня-7 вересня методом телефонного опитування. Обсяг вибіркової̈ сукупності становить 1200 респондентів (все населення РФ). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.8%.