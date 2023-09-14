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Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ
Путіну довіряють 74% росіян
фото з відкритих джерел

Росіяни переконані: новим президентом має стати той, кого обере Путін

Найбільше росіяни довіряють Володимиру Путіну, а в разі зміни президента готові підтримати голову уряду РФ Михайла Мішустіна. Про це свідчить дослідження, проведене компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.

Кого росіяни бачать новим президентом РФ?

На запитання «Як ви вважаєте, якщо президент Путін вирішить залишити посаду президента Росії, хто повинен стати новим президентом?» росіяни відповіли так:

  • Той, кого обере сам Путін – 45%;
  • Новий політик – 25%;
  • «Інше» – 17%;
  • Важко відповісти – 13%.

З можливих кандидатів росіяни обирали Михайла Мішустіна (24%), Сергія Собяніна (9%), Сергія Шойгу (5%), Олексія Навального (3%), Сергія Кирієнка (2%), Дмитра Патрушева (2%), Михайла Ходорковського (2%), Іллю Пономарьова (0,2%).

Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ фото 1

Респонденти пропонували свої варіанти кандидатів у президенти Росії. Серед відповідей були: Кадиров, Суровікін, Медведєв, Лавров, Дюмін, Муратов, «Повинен був бути Пригожин», «Кого обере народ на чесних виборах», «Зовсім нова особа», «Немає гідних кандидатів».

Кому з російських політиків найбільше довіряють росіяни

Росіяни також розповіли кому з політиків довіряють. Найбільше довіри викликає президент РФ Володимир Путін (74%). Друге місце посідає міністр закордонних справ Сергій Лавров (69%). На третьому місці за довірою опинився голова уряду Росії Михайло Мішустін, йому довіряють 61% громадян.

Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ фото 2

У списку також є Рамзан Кадиров, йому довіряють 60% опитаних росіян. 48% громадян Росії висловили довіру міністру оборони Сергію Шойгу та Патріарху Кирилу.

Найменше довіряють начальнику Генштабу Росії Валерію Герасимову та російському опозиційному політику Олексію Навальному. Останньому недовіру висловили 66% громадян.

Зазначимо, опитування проводилося 28 серпня-7 вересня методом телефонного опитування. Обсяг вибіркової̈ сукупності становить 1200 респондентів (все населення РФ). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.8%.

Теги: соцопитування путін президент росіяни

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