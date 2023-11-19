Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту можуть бути українці – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту можуть бути українці – ЗМІ
Захоплене бойовиками судно Galaxy Leader
фото з відкритих джерел

На кораблі перебувають 25 членів екіпажу різних національностей

Єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці. Про це пишуть Jerusalem Post.

Судно частково належить Ізраїлю.

«На борту корабля перебувають 25 членів екіпажу різних національностей, зокрема українці, болгари, філіппінці та мексиканці. На кораблі немає ізраїльтян», – повідомили у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.

Захоплення судна влада Ізраїлю назвала «ще одним актом іранського тероризму проти громадян вільного світу», який «створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних морських шляхів».

У МЗС України інформацію про наших громадян на борту захопленого корабля поки не коментують.

Раніше хусити заявили, що атакуватимуть усі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

Нагадаємо, що підтримувані Іраном хусити контролюють північ Ємену і його узбережжя Червоного моря. Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом хусити намагаються атакувати Ізраїль ракетами та безпілотниками.

15 листопада ракетний есмінець ВМС США Thomas Hudner збив над Червоним морем безпілотний літальний апарат, який вилетів із Ємену у напрямку Ейлата. Раніше, 14 листопада, ізраїльська система ПРО знищила ракету, випущену з Ємену.

 

Теги: Ізраїль українці влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Ємену фактично перебуває під домашнім арештом у своїй резиденції в Ер-Ріяді
Президент Ємену склав повноваження
18 квiтня, 2022, 08:09
Ракети могли пустити по судну USS Carney
Корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену
19 жовтня, 23:22
Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня
Ємен заявив про атаку на Ізраїль, «Укрпошта» підвищує тарифи. Головне за 31 жовтня
31 жовтня, 21:00

Соціум

Нелегали з Росії намагаються прорватися у Фінляндію, до кордону прибули військові
Нелегали з Росії намагаються прорватися у Фінляндію, до кордону прибули військові
Єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту можуть бути українці – ЗМІ
Єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту можуть бути українці – ЗМІ
Страйк перевізників: міністр розповів про ситуацію на польському кородоні
Страйк перевізників: міністр розповів про ситуацію на польському кородоні
Партизани пробралися на базу спецполку РФ у Москві (фото, відео)
Партизани пробралися на базу спецполку РФ у Москві (фото, відео)
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
У Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина (фото)
У Польщі розбився автобус із українцями: загинули дві жінки й дитина (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
88K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
53K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
20K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
11K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
9294
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту