Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази

Нетаньяху заявив, що в Ізраїля три цілі у війні проти ХАМАСу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше від початку війни відвідав війська на півночі Сектора Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

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«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути наших заручників, і врешті-решт ми повернемо їх усіх», – заявив він.

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Водночас Нетаньяху додав, що в Ізраїля три цілі у війні проти ХАМАСу.

«У нас три цілі в цій війні: знищення ХАМАСу, повернення всіх наших заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не стала загрозою для держави Ізраїль. Ми будемо йти до кінця, до перемоги. Ніщо не зупинить нас, і ми переконані, що у нас є сила, міць, воля і рішучість досягти всіх цілей війни, і ми їх досягнемо», – заявив прем'єр.

Нетаньяху також відвідав один із тунелів ХАМАС, виявлених ізраїльськими військами.

Разом із ним у поїздці брали участь глава його адміністрації Цахі Браверман, радник із національної безпеки Цахі Ханегбі, його військовий секретар генерал-майор Аві Гіль і заступник начальника штабу ЦАХАЛу генерал-майор Амір Барам.

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Нагадаємо, ХАМАС, у неділю, 26 листопада, звільнив третю групу заручників.

Незадовго до цього у палестинському угрупованні ХАМАС повідомили про звільнення одного російського заручника, якого терористи утримували в секторі Газа. Таким не анонсованим раніше звільненням росіянина палестинці подякували Путіну за підтримку.

Крім того, Ізраїль підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перетнули територію країни. Йдеться про другу групу заручників.

Нагадаємо, зранку 24 листопада між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем почалося тимчасове припинення вогню. За цей час має відбутися обмін полоненими та доправлення гуманітарної допомоги для цивільних. Загалом домовились про звільнення 50 із понад 240 заручників (переважно ізраїльтян).