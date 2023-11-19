Захоплення судна з українцями на борту: МЗС відреагувало

Дипломати звернуться до компанії-власника задля з’ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей

Міністерство закордонних справ відреагувало на захоплення в Червоному морі вантажного судна Galaxy Leader, на борту якого можуть бути громадяни України. За словами речника відомства Олега Ніколенка, МЗС уже доручило причетним українським посольствам перевірити цю інформацію, а також звернутися до компанії-власника задля з’ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

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«Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», – додав речник МЗС.

Як повідомлялося, єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.

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Раніше хусити заявили, що атакуватимуть усі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

Нагадаємо, що підтримувані Іраном хусити контролюють північ Ємену і його узбережжя Червоного моря. Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом хусити намагаються атакувати Ізраїль ракетами та безпілотниками.

15 листопада ракетний есмінець ВМС США Thomas Hudner збив над Червоним морем безпілотний літальний апарат, який вилетів із Ємену у напрямку Ейлата. Раніше, 14 листопада, ізраїльська система ПРО знищила ракету, випущену з Ємену.