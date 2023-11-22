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Стало відомо, хто став фаворитом на пост генсека НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, хто став фаворитом на пост генсека НАТО
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став фаворитом на посаду глави НАТО
фото з відкритих джерел

Кандидатура 56-річного Марка Рютте схвалена вже багатьма союзниками

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став фаворитом на посаду глави НАТО, затьмаривши інших кандидатів, у тому числі прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас. Про це пише Bloomberg.

Незважаючи на те, що до перегонів може приєднатися більше кандидатів, 56-річний Рютте вже досяг консенсусу серед багатьох союзників щодо того, щоб зайняти посаду після закінчення терміну повноважень Столтенберга в жовтні.

Рютте завершує 13-річне перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів. Після розвалу уряду в липні через внутрішню боротьбу за міграційну політику, він заявив, що виконуватиме обов’язки до обрання нового кабінету.

За даними джерела видання, уряди Нідерландів і США обговорили шанси Рютте очолити Альянс приблизно в той час, коли він минулого місяця заявив, що готовий боротись за посаду. Рютте, однак, не контактував безпосередньо зі своїми американськими колегами.

Роль генерального секретаря НАТО й надалі залишатиметься критичною, оскільки війна Росії з Україною затягнеться на роки. Главі НАТО потрібно буде збалансувати уникнення будь-яких прямих переливів або ширшої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохочувати союзників підтримувати військову та фінансову підтримку України, оскільки громадськість починає втомлюватися від витрат.

Рішення про схвалення кандидатури на пост Генерального секретря НАТО має бути прийняте одностайно усіма членами Організації Північноатлантичного договору, однак точка зору США, які очолюють військовий внесок в альянс, завжди має більшу вагу.

Інше джерело повідомило, що США вже двічі зверталися до Рютте з пропозицією обійняти посаду. Минулого разу він відмовився, оскілки не очікував, що його кабінет так швидко розвалиться.

Нідерландський лідер також може бути краще за інших кандидатів готовий мати справу з Дональдом Трампом, якщо той виграє вибори в США наступного року. Вважається, що Рютте мав непогані зв’язки з колишнім президентом, який погрожує вивести США із військового альянсу.

Окрім США, голландський лідер, ймовірно, також заручиться підтримкою таких країн, як Угорщина та Туреччина, де він підтримував добрі стосунки за зачиненими дверима, вважає один із спврозмовників видання. Союзники зі східного флангу також можуть підтримати Рютте в світлі потужної підтримки Нідерландами зусиль України протистояти вторгненню Росії.

Зазначається, що іншим важливим фактором є те, чи досягла, або наближається країна-кандидат до мети витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону. Хоча Нідерланди ще не досягли цього показника — за оцінками, витрати цього року становлять 1,7% ВВП — однак фінансування постійно зростає. Естонія та Латвія, навпаки, роками перевищували цільовий показник.

Теги: Туреччина міністр вибори війна Естонія Нідерланди Латвія Угорщина фінансування

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