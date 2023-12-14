Новий президент вводить Аргентину у «економічний шок» – Reuters

Новий президент Аргентини розпочав «шокову терапію» для країни, удвічі девальвувавши національну валюту

Новий уряд Аргентини планує послабити свою валюту більш ніж на 50% до долара США. За словами влади, це частина «шокової терапії», яка, як вони сподіваються, допоможе уникнути гіперінфляції у країні. Аргентина послабить свій песо більш ніж на 50% – до 800 за долар, скоротить енергетичні субсидії та скасує тендери на громадські роботи. Про це заявив напередодні новий міністр економіки Луїс Капуто, пише Reuters.

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План, за словами Капуто, буде болючим у короткостроковій перспективі, але він необхідний для скорочення бюджетного дефіциту та зниження тризначної інфляції. Завдяки цій мірі офіційний курс наблизиться до ринкового – 1070 песо за 1 долар.

Крім того, уряд Хав'єра Мілея має намір скоротити з 18 до 9 кількість міністерств, щоб знизити витрати на утримання, а також енергетичні та транспортні субсидії плюс заморозить реалізацію всіх інфраструктурних проектів, які фінансуються з бюджету, над якими ще не почали працювати.

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Хав'єр вступив на посаду, попередивши у своїй інавгураційній промові, що він не має альтернативи гострому, болючому фінансовому шоку, щоб вирішити проблеми країни. Мілей пообіцяв глибоке скорочення державних витрат, але його завдання виглядає складним, враховуючи інфляцію, що наближається до 200%, рецесію і зростання платежів, що насувається, у той час як резерви Аргентини виснажуються, зазначало агентство.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі. Про це повідомляє пресслужба президента України. Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду президента Аргентини. Він висловив переконання, що Україна та Аргентина, народи двох держав можуть мати потужне спільне майбутнє. Президент України зазначив, що аргентинський народ надзвичайно поважає свободу, а це саме те, за що сьогодні борються українці.

Раніше Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна – Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни. Про це журналістам повідомила експертка із зовнішньої політики Діана Мондіно, пише Deutsche Welle. За словами чиновниці, така пропозиція прозвучала під час телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася 22 листопада. Мондіно наголосила, що у саміті могли б взяти участь і інші країни Латинської Америки.