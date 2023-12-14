Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Новий президент вводить Аргентину у «економічний шок» – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новий президент вводить Аргентину у «економічний шок» – Reuters
Уряд Хав'єра Мілея взявся за виконання передвиборних обіцянок
фото із відкритих джерел

Новий президент Аргентини розпочав «шокову терапію» для країни, удвічі девальвувавши національну валюту

Новий уряд Аргентини планує послабити свою валюту більш ніж на 50% до долара США. За словами влади, це частина «шокової терапії», яка, як вони сподіваються, допоможе уникнути гіперінфляції у країні. Аргентина послабить свій песо більш ніж на 50% – до 800 за долар, скоротить енергетичні субсидії та скасує тендери на громадські роботи. Про це заявив напередодні новий міністр економіки Луїс Капуто, пише Reuters.

План, за словами Капуто, буде болючим у короткостроковій перспективі, але він необхідний для скорочення бюджетного дефіциту та зниження тризначної інфляції. Завдяки цій мірі офіційний курс наблизиться до ринкового – 1070 песо за 1 долар.

Крім того, уряд Хав'єра Мілея має намір скоротити з 18 до 9 кількість міністерств, щоб знизити витрати на утримання, а також енергетичні та транспортні субсидії плюс заморозить реалізацію всіх інфраструктурних проектів, які фінансуються з бюджету, над якими ще не почали працювати.

Хав'єр вступив на посаду, попередивши у своїй інавгураційній промові, що він не має альтернативи гострому, болючому фінансовому шоку, щоб вирішити проблеми країни. Мілей пообіцяв глибоке скорочення державних витрат, але його завдання виглядає складним, враховуючи інфляцію, що наближається до 200%, рецесію і зростання платежів, що насувається, у той час як резерви Аргентини виснажуються, зазначало агентство.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Буенос-Айресі. Про це повідомляє пресслужба президента України. Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду президента Аргентини. Він висловив переконання, що Україна та Аргентина, народи двох держав можуть мати потужне спільне майбутнє. Президент України зазначив, що аргентинський народ надзвичайно поважає свободу, а це саме те, за що сьогодні борються українці.

Раніше Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна – Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни. Про це журналістам повідомила експертка із зовнішньої політики Діана Мондіно, пише Deutsche Welle. За словами чиновниці, така пропозиція прозвучала під час телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася 22 листопада. Мондіно наголосила, що у саміті могли б взяти участь і інші країни Латинської Америки.

Читайте також: Новий президент пообіцяв Аргентині «шокову фіскальну терапію» – Bloomberg
Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент Аргентина економіка гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий пакет допомоги від Німеччини та візит міжнародних партнерів до Києва. Головне за 21 листопада
Новий пакет допомоги від Німеччини та візит міжнародних партнерів до Києва. Головне за 21 листопада
21 листопада, 21:00
Білий дім відповів, скільки у США залишилося коштів на власне озброєння
Білий дім відповів, скільки у США залишилося коштів на власне озброєння
10 грудня, 22:30
Путін уже мріє вкотре перемогти на виборах у Росії
Переобрання Путіна на окупованих територіях. Що придумав Кремль
15 листопада, 13:06
В Україні вирішується доля нашої безпеки - Дуда
Дуда пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війні
20 листопада, 18:08
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва та президент України Володимир Зеленський
Україна отримає третій транш від МВФ на $900 млн
11 грудня, 23:21
Спікер палати представників США Майк Джонсон
Спікер палати представників вважає допомогу Україні пріоритетом Конгресу США
28 листопада, 02:51
Гуменюк очолила Об'єднаний координаційний пресцентр Сил оборони України «Південь» у квітні 2022 року
Гуменюк спростувала інформацію про своє звільнення
3 грудня, 17:56
Болгарські депутати пропонують надати Україні понаднормові чи несправні переносні зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракети різних типів
Болгарія готує черговий пакет військової допомоги для України
7 грудня, 20:41
Джон Кірбі
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
11 грудня, 20:56

Економіка

Ціна новорічної корзини у Туреччині викликала шок у громадян
Ціна новорічної корзини у Туреччині викликала шок у громадян
Новий президент вводить Аргентину у «економічний шок» – Reuters
Новий президент вводить Аргентину у «економічний шок» – Reuters
Єврокомісар повідомив, чи отримає Україна 50 млрд євро
Єврокомісар повідомив, чи отримає Україна 50 млрд євро
Єврокомісія розморожує 10 млрд євро для Угорщини – The Guardian
Єврокомісія розморожує 10 млрд євро для Угорщини – The Guardian
Азербайджан і Туреччина «врятують» Росію яйцями
Азербайджан і Туреччина «врятують» Росію яйцями
Данія оголосила про нову допомогу для України на €1 млрд
Данія оголосила про нову допомогу для України на €1 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
18K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського
17K
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
13K
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище
13K
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
12K
Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу

Новини

Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua