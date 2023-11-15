Політичні ротації у Британії: чому світові ЗМІ розкритикували Кемерона

Світові медіа неоднозначно відреагували на політичні ротації у Великій Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирішив значною мірою перекроїти свій кабінет. Так, на посаду міністра закордонних справ призначено Девіда Кемерона, який колись сам стояв на чолі уряду. Джеймс Клеверлі, який досі керував зовнішньополітичним відомством, тепер обійме посаду міністра внутрішніх справ, замінивши звільнену з цієї посади Суеллу Браверман, кандидатура якої викликала чимало суперечок. Найбільше світову пресу спантеличило призначення Кемерона.

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Що ж, на сцену виходить талановитий міністр, але це навряд чи допоможе, – вважає віденське видання Der Standard: «Так, нехай Девід Кемерон зазнав поразки за результатами референдуму про брекзит і припустився тієї чи іншої помилки у зовнішній політиці. Але, порівняно з тією купкою нещасних горлопанів, яких занесло до парламенту на хвилі брекзиту, цей тямущий колишній фахівець зі зв'язків із громадськістю, як і раніше, перебуває в перших рядах британської політики. Новопризначений міністр закордонних справ напевно переконливо відстоюватиме інтереси партії та уряду. Хоча навряд чи це врятує консерваторів: британці явно налаштовані на зміну партії, яка перебуває при владі».

Британська Financial Times відразу пригадала політику провал референдуму з брекзиту, а також його лобізм інтересів певних компаній: «Його покер під час референдуму з брекзиту, коли він був переконаний у тому, що виграє, виявився помилкою історичного масштабу. На зовнішньополітичній ниві він також може похвалитися значними успіхами. У 2011 році він підтримав вторгнення в Лівію, яке перетворило країну чи не на державу, що не відбулася. Він був вкрай м'яким щодо Китаю – в якому нині консерватори бачать зростаючу загрозу. Пішовши з посади прем'єр-міністра, Кемерон займався лобістською роботою на користь фінансової компанії Greensill Capital, що дало приводи для звинувачень у відсутності у нього критичного мислення».

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Прихильники брекзиту в рядах торі значною мірою втратили свої позиції, – зазначає портал ірландської телерадіокомпанії RTE News: «Подібне було б немислимим за Бориса Джонсона або Ліз Трасс. Девід Кемерон – це, звичайно, поміркований політик, який вів кампанію за збереження Британією членства в Європейському союзі і який не отримав би міністерського портфеля в жодному з двох попередніх урядів. Весь цей розвиток подій – ще одна ознака того, що яструби з правого флангу, що виступали за брекзит, втрачають свій вплив. Суелла Браверман, яку свого часу пророкували в лідери, була якраз впливовою представницею табору, який виступав за вихід з ЄС».

Копенгагенське видання Politiken зазначило, що більш явної ознаки кризи, що вибухнула серед британських консерваторів, і шукати не потрібно. «Під час свого перебування прем'єр-міністром Девід Камерон привів країну до референдуму, що вилився в такий болісний брекзит. А тепер він повертається у вищий ешелон британської політики – з тим ступенем авторитету, який може мати політик, який уже раз поставив все на карту – і програв. Вища історична справедливість певною мірою полягає в тому, що тепер Кемерону доведеться особисто нести частину відповідальності за розгрібання того хаосу, який він сам і створив. Так, серед іншого йому доведеться намагатися обмежити ту шкоду, яка виникла внаслідок розриву зв'язків із ЄС».

Ще більш негативно на останні події у Великій Британії реагують у Брюселі. Це призначення свідчить про розгубленість у лавах Консервативної партії, – такий висновок робить місцеве видання La Libre Belgique. «Якщо постаратися бути чемним, то можна сформулювати це так: після виходу Кемерона з політики ніхто там по ньому особливо не сумував. Нині він повертається у рамках участі у грі «Музичні стільці або третій зайвий», що почалася після звільнення міністра внутрішніх справ Суелли Браверман. Дії і слова Браверман відрізнялися відсутністю будь-якої емпатії і відрізнялися прямо-таки люттю – і це слово ми вибираємо усвідомлено. Призначаючи на посаду міністра закордонних справ Девіда Кемерона, Ріші Сунак намагається зміцнити авторитет уряду – як усередині країни, так і за кордоном. Той факт, що Сунак витягнув з рукава саме цього джокера, який не мав колишнього престижу і авторитету, свідчить про те, що консерватори перебувають у відчайдушному стані», – зазначають журналісти.

Французький портал Mediapart взагалі не добирав висловів щодо кандидатури Кемерона, вважаючи його «людиною із минулого століття». «Чому б не підвести остаточну межу під діяльністю цього відставного політика, який призвів свою країну до того, що їй довелося розпочинати новий розділ своєї історії? Повернення до кабінету 57-річного Девіда Кемерона, який начебто з'явився з минулого століття, викликає чимало запитань. Тим більше, що протягом останніх семи років він був причетний до участі в прибуткових угодах – насамперед, із певними китайськими діловими колами».

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Чеська газета Deník N також відверто здивована рішенням Сунака. «Вперше після Другої світової війни політик, який колись обіймав крісло прем'єр-міністра – найважливішу та впливову посаду в країні – повертається до кабінету рядовим міністром, тобто на підлеглу посаду. Подивимося, наскільки добре спрацює це співвідношення сил у кабінеті Сунака. Прем'єр-міністр зробив цілу низку подібних кроків – у рамках свого роду перебудови – і багато хто з них став для громадян вельми несподіваним. Деякі з цих заходів застали зненацька навіть самих звільнених міністрів».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ріші Сунак оновлює склад Кабміну, і вже призначені нові очільники МВС та МЗС. Новим міністром внутрішніх справ Великої Британії було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше очолював Міністерство закордонних справ. Також сьогодні вранці була звільнена Суелла Браверман з посади глави МВС.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ і ось що Кемерон написав про це у Facebook: «Прем'єр-міністр попросив мене стати його міністром закордонних справ і я з радістю прийняв. Перед нами стоїть важкий комплекс міжнародних викликів, зокрема війна в Україні та криза на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін, цій країні рідко було важливішим бути поруч з нашими союзниками, зміцнювати наші партнерські відносини та переконатися, що наш голос почують», - йдеться у повідомленні.

Пізніше новий міністр МЗС Британії зробив першу заяву про Україну. У заяві Кемерон наголосив на важливості зусиль щодо припинення війни Російської Федерації проти України та на Близькому Сході. За словами Кемерона, перед країною стоять серйозні міжнародні виклики.