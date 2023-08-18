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Вчені виявили новий варіант Covid-19, який їх занепокоює

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вчені виявили новий варіант Covid-19, який їх занепокоює
Прогнозувати на скільки велику хвилю заражень викличе новий штам зараз поки неможливо
фото з відкритих джерел

Новий штам коронавірусу BA.2.86 має численні генетичні зміни

У Лондоні вчені виявили новий варіант коронавірусу, який викликає занепокоєння через велику кількість мутацій. Варіант, під назвою BA.2.86, вперше був зафіксований в Ізраїлі, але потім він з'явився і в США і в Данії, пише The Guardian.

Тепер новий штам виявлено і у Великій Британії.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії повідомило, що йому відомо про виявлення нового штаму коронавірусу в країні. Там відзначили, що в даний час оцінюють ситуацію. У ВООЗ і в центрі з контролю і профілактиці захворювань США також уважно стежать за новим варіантом коронавірусу.

Новий штам коронавірусу BA.2.86 має численні генетичні зміни – у нього більше 30 мутацій в шиповидному білку в порівнянні з поточним переважаючим варіантом. Така кількість мутацій дуже насторожила вчених. Саме BA.2.86 став найпомітнішим штамом після Omicron.

Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики UCL, розповів, що найбільш ймовірний сценарій появи цього штаму полягає в тому, що коронавірус сильно мутував в організмі людини з ослабленим імунітетом, яка до того ж хворіла на Covid-19 дуже тривалий час. Це сталося приблизно рік тому, а потім новий мутований штам увійшов назад у суспільство.

«З тих пір BA.2.86 циркулює у країнах з поганим епіднаглядом і тепер неодноразово поширювався на інші країни світу. Навіть у найгіршому сценарії, коли BA.2.86 викличе нову хвилю захворюваності, ми не очікуємо високих рівнів важких перебігів і смертей, як це було, коли поширювалися варіанти Альфа, Дельта або Омікрон», – припустив Баллу.

А за словами біолога-еволюціоніста з католицького університету Левена в Бельгії Тома Вензелірса, прогнозувати на скільки велику хвилю заражень викличе цей штам зараз поки неможливо, також неясно, як він вплине на госпіталізації.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який був запроваджений через пандемію Covid-19. 

Теги: надзвичайний стан коронавірус вчені хвороба

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