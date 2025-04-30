Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Після останньої зустрічі Папи Франциска та патріарха Кирила відносини між Ватиканом та РПЦ заморозилися

Віталій Кривицький: «Необ’єктивна критика Папи не найкраще характеризує частину українських громадян»

Папа Римський Франциск під час зустрічі з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом заявив, що той не має бути прислужником Володимира Путіна. Про це розповів очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в інтерв'ю «Главкому».

За словами Кривицького, патріарх Кирило після початку повномасштабної агресії РФ розповідав понтифіку майже пів години про необхідність «СВО»

«Папа сказав: «Брате, я нічого не зрозумів. Та я знаю одне: ми не маємо бути прислужниками у керівників держав». Дослівно це прозвучало як altar boys, тобто «хлопчики-помічники при літургії». Кирило дуже добре зрозумів ці слова. Вони після цього перестали спілкуватися, а відносини між Ватиканом та московською церквою заморозилися», – каже він.

Папа Римський у розмові з російським патріархом зазначив, що священнослужителі повинні шукати шляхи миру, щоб покласти край застосуванню зброї.

Як зазначив очільник Києво-Житомирської дієцезії, Україна втратила великого адвоката.

«Не всі українці про це знали і не всі оцінили. Менше, ніж знали і запам’ятали «удари в штангу». А для Ватикану це був болючий крок… необ’єктивна критика Папи не найкраще характеризує частину українських громадян» – пояснює Кривицький.

Священнослужитель наголосив, що засади інформаційної політики Католицької церкви закладені ще Ісусом Христом: «Хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя».

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. Він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, від ранку неділі, 27 квітня, тисячі людей пройшли повз гробницю папи Римського Франциска, який був похований у суботу в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки.

Нагадаємо, конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня. Рішення було ухвалено понеділок, 28 квітня, на п'ятій Генеральній Конгрегації.