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«Своє поховання Франциск оплатив сам…» Римо-католицький єпископ розповів про чесноти покійного Франциска

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Своє поховання Франциск оплатив сам…» Римо-католицький єпископ розповів про чесноти покійного Франциска
Папа Римський Франциск помер у віці 88 років
фото: АР

Віталій Кривицький: «Папа Франциск почав писати свій заповіт у 2022-му. І це досить короткий текст»

Очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький розповів, що Папа Римський Франциск залишався скромною людиною до останніх днів свого життя. Навіть на власне поховання Франциск заздалегідь приготував кошти, не перекладав витрати на Церкву. Про це Кривицький зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Він (Папа Франциск, – «Главком») почав писати свій заповіт у 2022-му. І це досить короткий текст – головним чином про місце поховання. А воно, як ми знаємо, буде іншим, аніж зазвичай (Пап ховають у соборі Святого Петра, але Франциск обрав у базиліку Санта-Марія-Маджоре за межами Ватикану, – «Главком»). Папа Франциск пише про дуже скромне поховання і про місце свого упокоєння, на яке він заздалегідь приготував власні кошти. На церкву він ці видатки не переклав», – розповів єпископ.

Кривицький підкреслив, що Папа Римський був дуже скромною людиною: «Йому колись знадобилася допомога окуліста – заміна лінз абощо – і цю допомогу Папі були готові надати безкоштовно. Він відмовився і все оплатив сам».

Єпископ зазначив, що в останні роки Папа Франциск зазнавав значних фізичних страждань, однак, згідно із заповітом, він присвятив їх миру і злагоді в усьому світі – зокрема й для України.

«Є така духовна практика, коли ми присвячуємо чомусь не лише молитву, але й піст, самообмеження, страждання. Все, що йде «додатком» до молитви. І от у випадку з Папою Франциском духовна практика була скерована на мир», – пояснив Віталій Кривицький.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

До слова, від ранку неділі, 27 квітня, тисячі людей пройшли повз гробницю папи Римського Франциска, який був похований у суботу в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Відвідувачі займали чергу задовго до відкриття базиліки.

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Теги: Ватикан Папа Римський

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