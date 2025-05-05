Ватикан завершує приготування до конклаву: усі кардинали вже в Римі

До Риму вже прибули всі 133 кардинали, які братимуть участь у голосуванні

Ватикан повідомив, що конклав розпочнеться 7 травня 2025 року

У Ватикані тривають останні приготування до історичної події – конклаву, на якому буде обрано нового Папу. Як повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ватикану, до Риму вже прибули всі 133 кардинали, які братимуть участь у голосуванні.

Більшість з них взяла участь у загальному зібранні, що відбулося в залі синодальних засідань. Ця зустріч є частиною підготовчого процесу перед початком виборів нового понтифіка.

Яким має бути новий Папа: бачення кардиналів

Під час обговорень учасники зібрання наголошували на якостях, яких очікують від нового очільника Католицької церкви. На їхню думку, майбутній Папа повинен бути близьким до вірян, здатним згуртувати спільноту довкола Христа, особливо у часи глобальної нестабільності.

Крім того, темами зустрічі стали питання покликання, ролі сім’ї у християнському вихованні, передавання віри наступним поколінням, піклування про довкілля, а також виклики, пов’язані з війнами та роз'єднаністю у світі. Заплановано ще дві зустрічі кардиналів – у понеділок ввечері та у вівторок вранці.

Останні приготування до виборів понтифіка

Підготовка до конклаву наближається до завершення. У «Домі святої Марти» вже провели жеребкування кімнат для кардиналів. Частину учасників розмістять також у сусідньому старому готельному комплексі з такою ж назвою. Заселення розпочнеться у вівторок після обіду.

Сикстинську каплицю, де безпосередньо відбудеться голосування, вже практично підготували. Вона перебуває під охороною, і доступ журналістів до неї обмежено. Кардинали зможуть діставатися до каплиці пішки, дотримуючись визначеного захищеного маршруту, а весь маршрут пересування буде ізольований. Їм рекомендовано залишати мобільні телефони у своїх кімнатах, адже в каплиці зв’язок буде повністю відсутній.

Усі учасники конклаву отримали офіційні буклети з біографіями кардиналів, які також розміщені на сайті Святого Престолу.

Початок конклаву – 7 травня

Як офіційно підтвердив Ватикан, конклав розпочнеться 7 травня 2025 року. Голосування проходитиме у Сикстинській каплиці – всесвітньо відомій пам’ятці, яка знову стане центром уваги вірян з усього світу.

Наразі тривають роботи зі встановлення димаря, через який будуть повідомляти про результати голосування: чорний дим означатиме, що рішення не ухвалене, а білий те, що нового Папу обрано.

Традиційно на площі Святого Петра збиратимуться тисячі католиків, щоб побачити цей історичний сигнал з даху каплиці.

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.