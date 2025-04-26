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Зеленський показав, як прощався із Папою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський показав, як прощався із Папою
Зеленський обрав новий образ для поїздки у Ватикан
фото: Володимир Зеленський/Facebook

«Хай Господь почує сьогодні кожне щире серце!», – підписав знімки Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив знімки із церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Як інформує «Главком», світлини глава держави опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Прощання з Папою Римським Франциском та особлива меса на площі Святого Петра. Єдність багатьох людей з усіх частин світу. Вдячність Папі Франциску. Молитви, які зміцнюють і дають надію. Хай Господь почує сьогодні кожне щире серце!», – підписав знімки Зеленський.

Зеленський показав, як прощався із Папою фото 1

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Папи Римського Франциска, яка відбувається на площі Святого Петра у Ватикані. 

Також на церемонії прощання з Папою Римським прибула перша леді Олена Зеленська.

Крім того, на похороні Папи Римського Франциска у Ватикані, президент України Володимир Зеленський відійшов від традиційного формату одягу та відвідав прощання з понтифіком у новому образі. Він обрав стриманий чорний костюм, створений українським дизайнером Віктором Анісімовим. 

Зеленський показав, як прощався із Папою фото 2

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

6 фото
На весь екран

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, помер 21 квітня у віці 88 років.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

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Теги: Папа Римський Володимир Зеленський Олена Зеленська похорон Ватикан

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