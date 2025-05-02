Макрон втручається у вибори нового Папи Римського – Le Monde

Макрон нібито намагається просувати кандидатуру кардинала Маттео Марії Дзуппі під час конклаву

Президент Франції Еммануель Макрон активно втручається у процес виборів нового глави католицької церкви. Як повідомляє «Главком», про це йдеться в інформації, опублікованій французькою газетою Le Monde.

«За даними праворадикальної італійської преси, у ці дні, що відзначені підготовкою до конклаву, який має відбутися з 7 травня, заплутані французькі інтриги заважають процесу призначення майбутнього Папи. Після смерті Франциска 21 квітня видання, близькі до уряду Джорджії Мелоні, почали спекулювати на намірах Еммануеля Макрона. Його звинувачують у впровадженні стратегії, спрямованої на просування своїх кандидатів на престол у Ватикані», – пишуть журналісти.

«Макрон навіть хоче обрати Папу Римського», – йшлося на першій шпальті La Verità у вівторок, 29 квітня, тоді як інша газета з тими ж політичними переконаннями, Libero, опублікувала заголовок: «Макрон навіть втручається в конклав». Il Tempo, консервативна римська щоденна газета, також розкритикувала нібито втручання президента Франції.

Посилаючись на чутки, що циркулюють у римських політичних колах, журналісти повідомляють про кілька зустрічей Макрона з представниками впливового католицького руху Sant'Egidio. Джерела стверджують, що метою цих зустрічей є просування кандидатури кардинала Маттео Марії Дзуппі на посаду понтифіка.

Нагадаємо, що 21 квітня 2025 року на 89-му році життя помер Папа Римський Франциск. Меса по понтифіку зібрала тисячі вірян з усього світу і відбулася 26 квітня на площі перед базилікою Святого Петра. Згідно із заповітом глави католицької церкви, його поховали в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

28 квітня голова пресслужби Святого престолу Маттео Бруні оголосив, що конклав кардиналів, на якому буде обрано нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня. У виборах мають право брати участь близько 135 кардиналів з усього світу, вік яких не перевищує 80 років.

Раніше Трамп заявив про готовність стати папою Римським.