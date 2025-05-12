Папа Римський пояснив, чому обрав ім'я Лев XIV

Аналітики вбачали у виборі імені відсилку до Лева XIII – Папа Римський це підтвердив

Новий Папа Римський, який обрав ім’я Лев XIV, пояснив, що прагне зробити Католицьку церкву моральним орієнтиром у добу нової технологічної революції. Про це понтифік заявив під час своєї першої зустрічі з кардиналами Священної колегії, повідомляє «Главком» із посиланням Vatican News.

Він підтвердив припущення аналітиків, які вбачали у виборі імені відсилку до Лева XIII. Цей Папа наприкінці XIX століття оприлюднив знамениту енцикліку Rerum Novarum, у якій описував соціальну місію церкви в умовах першої промислової революції та розглядав віру як відповідь на соціальні виклики того часу.

«Сьогодні Церква пропонує свою соціальну доктрину як відповідь на нову індустріальну революцію та розвиток штучного інтелекту, що створюють нові виклики у сфері захисту людської гідності, справедливості та праці», – наголосив Лев XIV.

Нагадаємо, 8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.

До слова, новообраний Папа Римський Лев XIV виголосив першу промову.

«Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ», – заявив він.

Понтифік закликав вірян не боятися і об'єднатися з Богом. Він подякував всім кардиналам, які його обрали.