Щит, стріла і книга: що зображено на гербі нового Папи Римського

Лев зберіг девіз і герб, які він мав як єпископ Чіклайо, Перу, що підкреслюють єдність церкви

Герб понтифіка складається з діагонально поділеного щита, над яким зображені традиційні символи Папської влади

Державний Секретаріат Святого Престолу представив офіційне зображення герба, девіз та перше офіційне фото нового Папи Римського Льва XIV. Особистий герб Вселенського Архиєрея є традицією, що налічує близько восьми століть, і відображає духовні орієнтири та бачення кожного понтифіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vatican news.

До понтифікату Бенедикта XVI герби пап традиційно увінчувала тіара – символ верховної влади. Однак з 2005 року її замінила мітра, яка стала новим знаком папської гідності. Цей елемент зберіг і Папа Франциск, додавши до мітри три золоті смуги, що символізують владу навчати, освячувати і керувати. Всі три смуги з’єднані, що підкреслює їхню єдність в особі Папи. Ту саму стилістику наслідує і Папа Лев XIV у своєму гербі.

Символіка герба Папи Льва XIV та девіз

Герб понтифіка складається з діагонально поділеного щита, над яким зображені традиційні символи Папської влади: мітра і схрещені золотий та срібний ключі, перев’язані червоним шнуром із китицями.

Ключі, повернуті ручками вниз, є знаком влади Наступника святого Петра на землі, що ґрунтується на євангельських словах Христа до Петра (Мт. 16:18–19): «Я дам тобі ключі Царства Небесного...». Червоний шнур уособлює нерозривність духовної влади, яка поєднує небесне і земне.

Верхня частина щита має блакитне тло зі срібною лілією – символом чистоти, посвяти Богові та духовного служіння. У нижній частині розміщено символи Ордену святого Августина, до якого належав Папа Лев XIV: серце, пробите стрілою, і закрита книга. Цей образ відсилає до внутрішнього навернення святого Августина, яке той висловив словами: «Ти пронизав моє серце Твоїм словом».

фото: Vatican news

Девізом Льва XIV став вислів In Illo uno unum («В Ньому одному єдині»). Цитата взята з проповіді святого Августина до 127-го псалма і передає ідею глибокої єдності християн у Христі. Обраний девіз висловлює прагнення нового Папи до єднання Церкви на засадах спільної віри і служіння.

Лев зберіг девіз і герб, які він мав як єпископ Чіклайо, Перу, що підкреслюють єдність церкви.

Раніше ми писали, що новий Папа Римський, який обрав ім’я Лев XIV, пояснив, що прагне зробити Католицьку церкву моральним орієнтиром у добу нової технологічної революції. Про це понтифік заявив під час своєї першої зустрічі з кардиналами Священної колегії, повідомляє «Главком» із посиланням Vatican News.

Він підтвердив припущення аналітиків, які вбачали у виборі імені відсилку до Лева XIII.