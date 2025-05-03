Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг у лікарню після раптового повернення з США

Вучич раптово захворів за декілька днів до параду до так званого дня перемоги

Вучич захворів під час візиту до США, де звернувся за медичною допомогою та пройшов обстеження

Сербського президента Александара Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді після його раптового повернення з США. До нього прибув міністр охорони здоров'я Златібор Лончар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сербський телеканал РТС.

За даними медіа, Вучич раптово захворів під час візиту до США, де звернувся за медичною допомогою та пройшов обстеження. Після цього він вирішив повернутися до Сербії, скасувавши заходи, заради яких прибув до США.

Вучичу стало зле під час підготовки до майбутніх зустрічей, а також після зустрічі з конгресменами сербськими підприємцями. У цей момент у кімнаті з ним перебували міністр фінансів Сініша Малі та радниця президента Сербії з питань ЗМІ, повідомляють сербські медіа.

Зауважимо, що Вучич раптово захворів за декілька днів до параду до так званого дня перемоги, який росіяни відзначають 9 травня. Він особисто підтверджував плани приїхати до Москви, попри погрози ЄС наслідками для Сербії.

Як писали ЗМІ, європейські чиновники попереджали Вучича, що візит до Москви може підірвати амбіції Сербії на вступ до Євросоюзу.

Як відомо, Александар Вучич заявив, що не відмовиться від запланованого візиту до Москви 9 травня, оскільки дав особисту обіцянку президенту Росії Володимиру Путіну.

Також він пообіцяв, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

До слова, президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

За словами президента, Україна не може цього гарантувати, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська у свою чергу не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ.