Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг у лікарню після раптового повернення з США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг у лікарню після раптового повернення з США
Вучич раптово захворів за декілька днів до параду до так званого дня перемоги
фото з відкритих джерел

Вучич захворів під час візиту до США, де звернувся за медичною допомогою та пройшов обстеження

Сербського президента Александара Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді після його раптового повернення з США. До нього прибув міністр охорони здоров'я Златібор Лончар. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на сербський телеканал РТС.

За даними медіа, Вучич раптово захворів під час візиту до США, де звернувся за медичною допомогою та пройшов обстеження. Після цього він вирішив повернутися до Сербії, скасувавши заходи, заради яких прибув до США.

Вучичу стало зле під час підготовки до майбутніх зустрічей, а також після зустрічі з конгресменами сербськими підприємцями. У цей момент у кімнаті з ним перебували міністр фінансів Сініша Малі та радниця президента Сербії з питань ЗМІ, повідомляють сербські медіа.

Зауважимо, що Вучич раптово захворів за декілька днів до параду до так званого дня перемоги, який росіяни відзначають 9 травня. Він особисто підтверджував плани приїхати до Москви, попри погрози ЄС наслідками для Сербії.

Як писали ЗМІ, європейські чиновники попереджали Вучича, що візит до Москви може підірвати амбіції Сербії на вступ до Євросоюзу.

Як відомо, Александар Вучич заявив, що не відмовиться від запланованого візиту до Москви 9 травня, оскільки дав особисту обіцянку президенту Росії Володимиру Путіну. 

Також він пообіцяв, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці.

До слова, президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

За словами президента, Україна не може цього гарантувати, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська у свою чергу не може нести відповідальність за те, що відбувається в РФ.

Читайте також:

Теги: Сербія парад росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни активно застосовують диверсійно-розвідувальні групи біл кордону
Росіяни прориваються на Сумщину. ЗСУ розповіли про ситуацію біля північного кордону України
6 квiтня, 21:36
Ситуація на фронті 11 квітня
Лінія фронту станом на 11 квітня. Зведення Генштабу
11 квiтня, 23:29
Ворог активно застосовує бронетехніку
Росіяни активізувалися на одному з напрямків: ворог активно застосовує бронетехніку
13 квiтня, 10:59
Росіяни намагалися обманом змусити європейських дипломатів завантажити шкідливе програмне забезпечення
Російські хакери намагались зламати дипломатів ЄС за допомогою фейкової дегустації вин
16 квiтня, 18:34
У частинах ЧФ РФ панує паніка
Родини старших офіцерів Чорноморського флоту РФ залишили Севастополь – «Атеш»
19 квiтня, 07:25
Пожежа, що виникла після влучання в Києві
Столицю затягнуло димом через нічну атаку: куди влучив ворог
12 квiтня, 10:04
Комунальні служби вже вивезли 2,5 тис. куб. м відходів руйнувань
Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла
28 квiтня, 14:49
Правоохоронці та рятувальники працюють у столичних Бортничах, де вибухнули касетні боєприпаси
У Бортничах вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки РФ
1 травня, 14:30
Зеленський: «Були й наші пропозиції – щонайменше відмови від ударів по цивільній інфраструктурі та щодо тривалої тиші в небі. На все це Росія відповідає новими обстрілами, новими штурмами»
«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
1 травня, 13:10

Соціум

Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
Дипломат заявив, що Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщу
Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг у лікарню після раптового повернення з США
Щоб не їхати до Путіна? Вучич ліг у лікарню після раптового повернення з США
Найбільша провінція Канади повністю забороняє мобільні телефони у школах
Найбільша провінція Канади повністю забороняє мобільні телефони у школах
Вперше у світі. Бійці ГУР ударом з морського дрона знищили винищувач РФ
Вперше у світі. Бійці ГУР ударом з морського дрона знищили винищувач РФ
Британська розвідка зробила прогноз щодо втрат Росії на війні у 2025 році
Британська розвідка зробила прогноз щодо втрат Росії на війні у 2025 році
«Голос Америки» повертається? Працівники отримали листи з анонсом «наступних кроків»
«Голос Америки» повертається? Працівники отримали листи з анонсом «наступних кроків»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 травня 2025
21K
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Тернопільська ОВА визнала провал
12K
125 років з дня народження видатного актора Миколи Яковченка: цікаві факти із життя
11K
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
8872
Лінія фронту станом на 2 травня. Зведення Генштабу

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 06:07
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua