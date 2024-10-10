Запуск нової системи в'їзду до країн Євросоюзу втретє відтерміновано

Ініціативу двічі відкладали через позицію Франції, Німеччини та Нідерландів

Європейський Союз не зможе здійснити запланований на 10 листопада запуск нової системи «в'їзду-виїзду» (Entry-Exit System) для осіб, що перетинають кордони Шенгенської зони. Про це повідомляє видання The Guardian.

Планувалося, що з третьої спроби блок все ж реалізує нові правила, відповідно до яких негромадяни ЄС мають залишати на кордоні відбитки пальців або фото, які вносяться до єдиної бази. Це гарантувало б якісніший контроль за міграцією та запобігання тероризму й іншим міжнародним злочинам, йдеться у матеріалі.

Ініціативу двічі відкладали через позицію Франції, Німеччини та Нідерландів, які відповідальні за 40% усіх випадків заїзду іноземців до ЄС. Зокрема у Парижі просили не впроваджувати систему влітку минулого року, щоб вона не завадила провести чемпіонат світу з регбі та Олімпійські ігри.

Зараз, попри офіційне оголошення з боку Єврокомісії, держави все ще не готові до зміни порядку перетину кордону. Очікується, що міністрам закордонних справ країн ЄС запропонують альтернативні варіанти: або вводити систему поступово, в кожному окремо взятому пункті пропуску, або погодитися на спрощену версію EES, коли біометричну інформацію будуть збирати не одразу на кордоні, а пізніше, наприклад, за допомогою мобільного додатка.

Ситуацію щодо проваленого запуску в органах влади ЄС називають «безладом», а пошук компромісних варіантів – потребою «зберегти обличчя».

Нагадаємо, нову систему в'їзду/виїзду (EES) у межах Шенгенської зони, яку почали розробляти після «брекситу» Великої Британії, мали запустити 10 листопада на всіх зовнішніх кордонах ЄС, підтвердила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Згодом повідомлялося, що країни ЄС поки що не готові впровадити нову біометричну систему контролю на кордонах через ризик викликати хаос для мандрівників. Представники європейських авіакомпаній та аеропортів попередили, що пасажири можуть зіткнутися з «масштабними перебоями» через суттєве збільшення часу проходження процедур на кордоні під час в'їзду.

У Єврокомісії, у свою чергу, заявили, що хоча робота над запуском нової системи прикордонного контролю ведеться, «як і передбачалося», її впровадження є «складною операцією і затримки не можна повністю виключити».