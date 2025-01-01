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Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони
Дорожній знак на в'їзді до Шенгенської зони
фото з відкритих джерел

З середи скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах Болгарії та  Румунії із рештою учасників Шенгенської угоди

Болгарія та  Румунія  стали повноправними членами Шенгенської зони . З середи, 1 січня, скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах цих країн із рештою учасників Шенгенської угоди. Про це повідомляє dw.com

Міністри внутрішніх справ країн ЄС ухвалили відповідне рішення майже три тижні тому після того,  як Австрія зняла своє вето.

Таким чином мандрівникам та водіям вантажівок, які в'їжджають до цих двох країн через Угорщину чи Грецію, більше не потрібно проходити обов'язкові перевірки. Документи можна не пред'являти на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону, уточнило агентство dpa. На 30-кілометровій ділянці кордону з румунської сторони здійснюватимуться лише заздалегідь не оголошені, вибіркові, точкові перевірки.

У березні обидві країни відмовилися від контролю в аеропортах та морських портах при в'їзді з інших держав-членів угоди.

Таким чином, число держав Шенгенської зони зросло до 29. Разом із Румунією та  Болгарією  до Шенгенської зони тепер входять 29 держав. Йдеться про 25 із 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

Бухарест та Софія вступили до ЄС у 2007 році.

Через відсутність повноправного членства в Шенгенській зоні Болгарія щороку втрачала 834 мільйони євро на рік, підрахували в Європейському економічному соціальному комітеті (EESC), який консультує Єврокомісію. Для Румунії втрати становили 2,32 мільярда євро на рік. Транспортні компанії Румунії через затримки на кордонах позбавлялися ще 90 мільйонів євро на рік.

Глава МВС Австрії, яка зняла вето, Ґерхард Карнер (Gerhard Karner), пояснив зміну її позиції "масштабним скороченням нелегальних перетинів кордону".

В останні місяці низка країн Шенгену, зокрема Німеччина та Нідерланди, у свою чергу вводили контроль на своїх кордонах через зростання нелегальної міграції.

Нагадаємо, країни-члени Євросоюзу вирішили скасувати перевірки осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року.

З березня Румунія та Болгарія частково приєдналися до безвізової Шенгенської зони Європи. І Болгарія, і Румунія почали переговори про вступ до Шенгену ще у 2011 році. 

Шенгенська зона – це європейський простір, у якому скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Створена в 1985 році Шенгенська зона дозволяє понад 400 млн людей вільно подорожувати без контролю на внутрішніх кордонах. Зараз вона включає 29 європейських країн – 25 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Румунія та Болгарія були єдиними країнами-членами ЄС, які не мали повних пільг Шенгену.

Як відомо, 22 листопада Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією.

Раніше Австрія з 2022 року блокувала повний вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони через побоювання з приводу нелегальної міграції. Але днями Відень зняв вето на розширення Шенгенської зони щодо Болгарії та Румунії.

Теги: Німеччина Софія Нідерланди Румунія Болгарія втрати

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