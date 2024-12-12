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Болгарія та Румунія вступили до Шенгенської зони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Болгарія та Румунія вступили до Шенгенської зони
Раніше Відень зняв вето на розширення Шенгенської зони щодо Болгарії та Румунії
фото з відкритих джерел

Шенгенська зона – це європейський простір, у якому скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні

Країни-члени Євросоюзу вирішили скасувати перевірки осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року. Про це повідомляє угорське президентство в Раді ЄС.

«Це історичний момент, коли Болгарія та Румунія нарешті стануть повноправними членами Шенгенської зони. Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було головним пріоритетом угорського головування. Сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але й ЄС в цілому», – заявив міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер.

З березня Румунія та Болгарія частково приєдналися до безвізової Шенгенської зони Європи. І Болгарія, і Румунія почали переговори про вступ до Шенгену ще у 2011 році.

Шенгенська зона – це європейський простір, у якому скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Створена в 1985 році Шенгенська зона дозволяє понад 400 млн людей вільно подорожувати без контролю на внутрішніх кордонах. Зараз вона включає 29 європейських країн – 25 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Румунія та Болгарія були єдиними країнами-членами ЄС, які не мали повних пільг Шенгену.

Як відомо, 22 листопада Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією.

Раніше Австрія з 2022 року блокувала повний вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони через побоювання з приводу нелегальної міграції. Але днями Відень зняв вето на розширення Шенгенської зони щодо Болгарії та Румунії.

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Теги: Австрія Болгарія Румунія Європейський союз

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