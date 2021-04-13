Після вихідних різкий сплеск: у Києві виявлено 1,5 тис. нових хворих на коронавірус

Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи

За минулу добу, 12 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1503 людей. Це на 966 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 квітня було 537 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 178609 випадків захворювання на Covid-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 111821 особа (за добу 605), померли 3974 особи (за добу 42).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 107539 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 818 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 477 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 83994 особи (за добу 316), померли 1932 людини (за добу 32).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1872785 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 12 квітня зафіксовано 11680 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, за добу 11 квітня у Києві було виявлено 537 хворих на Covid-19, 42 людини померли від коронавірусу, 148 осіб побороли недугу.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

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