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Сікорський назвав країну, яка могла б «поставити Путіна на місце»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сікорський назвав країну, яка могла б «поставити Путіна на місце»
Росія зараз є економічним васалом Китаю, вважає Сікорський
фото з відкритих джерел

Якби Китай пригрозив торговельним ембарго, то Москва була б змушена підкоритися

Китай – це та країна, яка могла б поставити на місце кремлівського «фюрера» Володимира Путіна. Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Tagesspiegel.

Сікорський наголошує, що «поставити Путіна на місце» та припинити російсько-українську війну може Пекін.

«Росія зараз є економічним васалом Китаю», – пояснив польський політик.

Із його слів, якби Китай пригрозив торговельним ембарго, то Москва була б змушена підкоритися. Втім, «наразі це видається малоймовірним» додав Сікорський.

Нагадаємо, Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України. 

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення. 

Також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зауважував, що Китай не стане тиснути на Росію для врегулювання війни в Україні, оскільки розглядає її як стратегічного партнера та постачальника ресурсів. 

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Теги: росія Польща міністр ембарго Китай Москва

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