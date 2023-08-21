Китай запустив новий супутник для спостереження Землі (фото)

Супутник Gaofen-12 04 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 1:45 (за пекінським часом) і успішно вийшов на заплановану орбіту

У понеділок Китай відправив у космос новий супутник спостереження Землі з Центру запуску супутників Цзюцюань на північному заході Китаю. Про це повідомило видання Xinhua.

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Супутник Gaofen-12 04 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 1:45 (за пекінським часом) і успішно вийшов на заплановану орбіту.

Його використовуватимуть у різних галузях, в тому числі для топографічної зйомки, містобудування, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур і ліквідації наслідків стихійних лих.

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Цей запуск ознаменував 484-й політ ракет-носіїв серії Long March.

Раніше повідомлялося, що у Китаї із космодрому Цзюцюань на північному заході країни успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника.

Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.

Як відомо, Китай почав працювати над створенням складної кіберзброї, щоб встановити контроль над ворожими супутниками на тлі потенційної війни за Тайвань.

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До слова, управління кіберпростору КНР випустило проєкт нових правил, що обмежують використання технології розпізнавання осіб. Її надмірне поширення викликало побоювання китайського регулятора.