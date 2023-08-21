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Китай запустив новий супутник для спостереження Землі (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай запустив новий супутник для спостереження Землі (фото)
Ракета-носій Long March-4C з новим супутником спостереження Землі
фото: Xinhua

Супутник Gaofen-12 04 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 1:45 (за пекінським часом) і успішно вийшов на заплановану орбіту

У понеділок Китай відправив у космос новий супутник спостереження Землі з Центру запуску супутників Цзюцюань на північному заході Китаю. Про це повідомило видання Xinhua.

Супутник Gaofen-12 04 був запущений ракетою-носієм Long March-4C о 1:45 (за пекінським часом) і успішно вийшов на заплановану орбіту.

Його використовуватимуть у різних галузях, в тому числі для топографічної зйомки, містобудування, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності сільськогосподарських культур і ліквідації наслідків стихійних лих.

Цей запуск ознаменував 484-й політ ракет-носіїв серії Long March. 

Китай запустив новий супутник для спостереження Землі (фото) фото 1
Китай запустив новий супутник для спостереження Землі (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що у Китаї із космодрому Цзюцюань на північному заході країни успішно здійснили запуск у космос нового тестового супутника.

Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.

Як відомо, Китай почав працювати над створенням складної кіберзброї, щоб встановити контроль над ворожими супутниками на тлі потенційної війни за Тайвань. 

До слова, управління кіберпростору КНР випустило проєкт нових правил, що обмежують використання технології розпізнавання осіб. Її надмірне поширення викликало побоювання китайського регулятора. 

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Теги: політ Китай космос

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