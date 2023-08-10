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Китай змінює підходи до технології розпізнавання облич. Якою буде ідентифікація

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай змінює підходи до технології розпізнавання облич. Якою буде ідентифікація
Китай вирішив обмежити технологію розпізнавання облич
фото з відкритих джерел

У Китаї переконані, що у роздягальнях та туалетах не повинно бути встановлено обладнання для збору фото та інших данних 

Управління кіберпростору КНР випустило проект нових правил, що обмежують використання технології розпізнавання осіб. Її надмірне поширення викликало побоювання китайського регулятора. Про це йдеться на сайті відомства. 

Технології біометричної ідентифікації, і насамперед розпізнавання осіб, широко застосовують у Китаї. У 2020 році місцеві ЗМІ повідомили, що система розпізнавання осіб з'явилася на диспенсерах рулонів туалетного паперу у громадських вбиральнях, що викликало негативну реакцію громадськості та регулюючих органів.

 З того часу місцеві органи влади виносили заборони надмірного використання цих систем і навіть накладали штрафи за зловживання.

Нові правила

Згідно з новими правилами, планується обмежити використання цієї технології на користь небіометричних методів ідентифікації особистості.

«Якщо для досягнення аналогічної мети або бізнес-вимог існують технології небіометричної перевірки, слід віддавати перевагу цим методам», – йдеться у проекті. Якщо розпізнавання осіб все ж таки використовується, запропоновані правила віддають пріоритет використанню національних систем.

Компанії та організації у Китаї вже експериментують із використанням розпізнавання осіб для оплати у магазинах крокової доступності. У деяких багатоквартирних будинках встановлені системи розпізнавання осіб, що дозволяють мешканцям входити, просто скануючи їх обличчя. На частині турнікетів пекінського метро встановлено сканери розпізнавання осіб, але їх поки що не включено. На деяких станціях високошвидкісних поїздів можна пройти на вокзал та платформу за допомогою біометрії обличчя.

Аеропорти, готелі, вокзали, банки, стадіони, виставкові зали та інші ділові установи не повинні використовувати розпізнавання осіб для перевірки особи, якщо це не потрібно згідно із законом, йдеться в проекті. При цьому компанії не повинні вимагати від людей використання розпізнавання осіб для більш якісних послуг.

Системи управління будинками не зможуть використовувати розпізнавання осіб як єдиний спосіб входу та виходу людей, йдеться у проекті. Зазначається, що, якщо люди не згодні з розпізнаванням їх осіб, керуюча компанія має надати інші «розумні та зручні» методи.

Також у запропонованих правилах наголошується, що у готельних номерах, громадських ванних кімнатах, роздягальнях та туалетах не повинно бути встановлено обладнання для збирання зображень. Наголошується на важливості отримання дозволу перед тим, як обробляти дані розпізнавання осіб, особливо для дітей віком до 14 років.

У проекті правил також повідомляється, що за допомогою технології розпізнавання осіб забороняється аналізувати чутливу особисту інформацію, таку як національність, етнічне походження та віросповідання. Проект уже відкрито для громадського обговорення до 7 вересня.

Нагадаємо, китайські дослідники зробили прорив у переробці пластикових відходів, використовуючи морську воду та сонячне світло. Новий процес є максимально недорогим та екологічним. 

Команда дослідників зі Східно-китайського педагогічного університету провела успішні експерименти щодо руйнування пластмас, використовуючи сонячне світло та каталізатор ураніл. Різновид нерадіоактивного урану удосталь міститься в морській воді. 

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Теги: метро бізнес технології вокзал правила

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