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Папа Римський взявся за Китай – найскладніше питання зовнішньої політики

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Папа Римський взявся за Китай – найскладніше питання зовнішньої політики
Ватикан роками прагне покращити відносини з Китаєм, які були офіційно розірвані понад сім десятиліть тому
колаж: glavcom.ua

Папа Лев XIV зосередився на відносинах з Китаєм – ключове питання для нового понтифікату

Папа Лев XIV, перший в історії американський Папа Римський, публічно висловився щодо одного з найскладніших зовнішньополітичних питань, що стоять перед його новим понтифікатом: відносин з Католицькою Церквою в Китаї. У неділю він закликав до молитов за єдність китайських католиків зі Святим Престолом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, його слова пролунали після того, як у суботу Католицька Церква відзначила особливе свято, присвячене молитві за Церкву в Китаї. Це свято було започатковано Папою Бенедиктом XVI у рамках зусиль з об'єднання близько 12 млн китайських католиків. Ці віряни були розділені між офіційною, контрольованою державою церквою, яка не визнавала папську владу, та підпільною церквою, що зберігала вірність Риму протягом десятиліть переслідувань.

Лев XIV зазначив, що у цей день «у церквах і святилищах Китаю та по всьому світу молитви лунали до Бога як знак турботи та прихильності до китайських католиків та їхнього єднання зі вселенською церквою».

Виступаючи з вікна своєї студії під час полуденного благословення, Папа помолився, щоб католики в Китаї та інших місцях «отримали благодать бути сильними та радісними свідками Євангелія, навіть посеред випробувань, щоб завжди сприяти миру та злагоді».

Папа Франциск продовжив об'єднавчі зусилля Бенедикта, схваливши у 2018 році суперечливу угоду щодо висунення кандидатур на єпископів. Хоча деталі угоди не розголошувалися, вона надає контрольованій державою церкві право голосу у виборі церковних лідерів, при цьому Франциск наполягав, що зберігає за собою право вето на остаточний вибір.

Ця угода викликала критику, особливо з боку деяких католицьких правих, які вважають її поступкою вимогам Пекіна. Ватикан же заявляє, що це була найкраща угода, яку він міг отримати, і з того часу її періодично поновлювали.

Тепер Папі Леву XIV доведеться вирішити, чи продовжувати поновлення цієї угоди. Виникли деякі очевидні порушення з боку Пекіна, зокрема, односторонні призначення відбувалися без папської згоди. Це питання загострилося безпосередньо перед конклавом, який обрав Лева Папою, коли китайська церква провела попередні обрання двох єпископів без узгодження.

Кардинал Стівен Чоу, архієпископ Гонконгу, повідомив, що Папа Лев XIV «кілька разів відвідував Китай і познайомився з китайською культурою та реальністю». Ці слова Чоу, єзуїта, були наведені місіонерським інформаційним агентством Fides після конклаву.

Чоу також зазначив, що очікує, що Лев підкориться вказівкам Франциска щодо Церкви в Китаї. Він розповів, що подарував Леву невелику статую Богоматері Шешанської, яку особливо шанують китайські віряни. Чоу благав Лева «не забувати Церкву в Китаї та китайський народ», на що Папа кивнув, показуючи, що не забуде.

Ватикан роками прагне покращити відносини з Китаєм, які були офіційно розірвані понад сім десятиліть тому після приходу до влади комуністів. Відносини довгий час гальмувалися через наполягання Китаю на виключному праві призначати єпископів, тоді як Ватикан наполягав на виключному праві Папи Римського. Угода 2018 року мала на меті об'єднати паству, упорядкувати статус єпископів, яких не визнавав Рим, та розморозити десятиліття відчуження між Китаєм та Ватиканом.

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Теги: Папа Римський Китай Ватикан

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