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У Китаї виявлено велике родовище міді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Китаї виявлено велике родовище міді
Мідь може дати чергову перевагу для Китаю
фото: earth.com

Відкриття родовища міді обсягом 20 мільйонів тонн стало несподіванкою для Китаю 

У віддаленому регіоні Китаю на плато у Тибеті було виявлено несподіване родовище міді, яке привернуло увагу аналітиків гірничої справи. Попередні дані свідчать про те, що запаси міді значно перевищують 20 мільйонів тонн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на earth.com.

У статті, опублікованій у журналі Nature, зазначається, що геологи, які займаються пошуком міді, зазвичай обходять увагою плато Тибету. Саме тому знаходження багатого родовища міді у цьому регіоні викликало глобальні дискусії щодо майбутнього розвідування ресурсів.

«Це критично важливий метал для відновлюваних джерел енергії», – розповів академік Китайської інженерної академії Танг Цзюсін.

Журналісти нагадали, що мідь використовується в електроніці, архітектурі, транспорті та енергетичній інфраструктурі. Цей хімічний елемент незамінний для країн, які прагнуть створити міцні ланцюжки поставок.

За словами аналітиків, родовище міді, яке було виявлено на плато Тибету, може сприяти зростанню внутрішнього виробництва. 

Мідь здавна цінується виробниками за її універсальність. Вона використовується в електроніці, архітектурі, транспорті та енергетичній інфраструктурі, що робить її важливою для країн, які прагнуть розвивати сильні ланцюги поставок. Експерти зазначають, що електромобілі, зокрема, використовують більше міді, ніж традиційні автомобілі. Деякі оцінки показують, що на одну автівку витрачають до 4 тонни міді для оптимізації  генераторів та проводки

«Аналітики гірничодобувної промисловості вважають, що нещодавно виявлений «скарб Китаю» може стимулювати внутрішнє виробництво. Цей розвиток подій, ймовірно, зменшить залежність від міжнародних постачальників та змістить переговори щодо ціноутворення на метали. Концентрований контроль над міддю посилить економічний вплив. Великі виробники в Південній Америці та інших регіонах спостерігають за цими змінами із занепокоєнням», – йдеться у матеріалі. 

Думки захисників довкілля, місцевих жителів та світових промисловців визначатимуть розвиток цієї ділянки.

До слова, у квітні Китай знайшов під морем великі запаси нафти. Як зазначили у Китайській національній офшорній нафтовій корпорації (CNOOC), велике нафтове родовище Хуейчжоу знайдено у глибоких і надглибоких шарах під Південнокитайським морем. 

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Теги: Китай металургія родовище

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