Байден вперше публічно виступив після звістки про рак

Байден заявив, що він вже проходить лікування

The Guardian підкреслює, що Байден не згадав у своїй промові про чинного президента Дональда Трампа

46-й президент США Джо Байден вперше з'явився на публіці після звістки про діагностований рак простати. Він виступив на заході до Дня пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Делавері. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Guardian.

Джо Байден висловив оптимізм щодо свого діагнозу, а також закликав американців захищати демократію в США.

«Усі люди дуже оптимістичні… Очікується, що ми зможемо перемогти це», – сказав він.

Він виголосив промову на згадку про військовослужбовців, які загинули на службі та згадав про 10 річницю смерті свого сина Бо від раку мозку у віці 46 років.

Байден заявив, що він вже проходить лікування, яке, за його словами, наразі полягає в прийомі «однієї конкретної таблетки» на день.

«Це не в жодних органах, мої кістки міцні», – сказав він. Він також сказав, що перебуває під наглядом хірурга світового класу, який сам переміг рак простати 30 років тому.

The Guardian підкреслює, що Байден не згадав про чинного президента Дональда Трампа.

Пізніше він додав журналістам, що США перебувають у «переломному моменті, коли рішення, які ми приймемо найближчим часом, визначатимуть, як виглядатимуть речі протягом наступних 20 років».

Байден також заявив, що ні про що не шкодує, попри тиск, змусивши його відмовитися від своєї передвиборчої кампанії, а потім спостерігаючи, як Трамп повернув собі Білий дім.

«Не шкодую», – сказав він, додавши: «Я дуже пишаюся. Я готовий порівняти свій президентський послужний список з будь-яким президентом».

Нагадаємо, один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зробив тривожну заяву щодо стану Джо Байдена.

У колишнього президента діагностували рак простати з метастазами в кістки. Лікар зазначив, що прогноз є вкрай несприятливим – Байден може померти протягом року.

Експрезидент США Джо Байден раніше вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.