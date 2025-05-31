Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден вперше публічно виступив після звістки про рак

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Байден вперше публічно виступив після звістки про рак
Байден заявив, що він вже проходить лікування
фото: Reuters

The Guardian підкреслює, що Байден не згадав у своїй промові про чинного президента Дональда Трампа

46-й президент США Джо Байден вперше з'явився на публіці після звістки про діагностований рак простати. Він виступив на заході до Дня пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Делавері. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Guardian.

Джо Байден висловив оптимізм щодо свого діагнозу, а також закликав американців захищати демократію в США.

«Усі люди дуже оптимістичні… Очікується, що ми зможемо перемогти це», – сказав він.

Він виголосив промову на згадку про військовослужбовців, які загинули на службі та згадав про 10 річницю смерті свого сина Бо від раку мозку у віці 46 років.

Байден заявив, що він вже проходить лікування, яке, за його словами, наразі полягає в прийомі «однієї конкретної таблетки» на день.

«Це не в жодних органах, мої кістки міцні», – сказав він. Він також сказав, що перебуває під наглядом хірурга світового класу, який сам переміг рак простати 30 років тому.

The Guardian підкреслює, що Байден не згадав про чинного президента Дональда Трампа.

Пізніше він додав журналістам, що США перебувають у «переломному моменті, коли рішення, які ми приймемо найближчим часом, визначатимуть, як виглядатимуть речі протягом наступних 20 років».

Байден також заявив, що ні про що не шкодує, попри тиск, змусивши його відмовитися від своєї передвиборчої кампанії, а потім спостерігаючи, як Трамп повернув собі Білий дім.

«Не шкодую», – сказав він, додавши: «Я дуже пишаюся. Я готовий порівняти свій президентський послужний список з будь-яким президентом».

Нагадаємо, один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зробив тривожну заяву щодо стану Джо Байдена. 

У колишнього президента діагностували рак простати з метастазами в кістки. Лікар зазначив, що прогноз є вкрай несприятливим – Байден може померти протягом року.

Експрезидент США Джо Байден раніше вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – йдеться у дописі Байдена.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден рак хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Використання кухонних витяжок знижувало шанси на отримання онкології
Ризик раку вдвічі більший. Як газові плити впливають на онкологію у дітей
12 травня, 14:21
Байден назвав низку причин програшу Гарріс на виборах
Байден вперше розповів про причини поразки Гарріс на виборах
9 травня, 08:06
Стало відомо про тяжку хворобу Байдена
Трамп побажав Байдену одужання
19 травня, 02:48
Лікар: Два-три роки – це цілком реально, а деякі щасливі пацієнти отримують контроль протягом чотирьох, п’яти, шести і навіть довше
Лікарі припустили, як довго вдасться підтримувати здоровʼя Байдена
19 травня, 17:36
Американський чиновник звинуватив Джилл Байден у нехтуванні здоров’ям чоловіка
Дружину Байдена звинувачено у жорстокому поводженні з чоловіком? Заява представника Мін’юсту США
20 травня, 22:12
Джо Байден страждає від агресивної форми раку
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
21 травня, 21:54
Колишні співробітники російських спецслужб заявляли, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною
Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора
27 травня, 17:34
Не існує абсолютно безпечної дози споживання алкоголю
Смертність від раку через алкоголь різко зросла – хто у найбільшій зоні ризику?
27 травня, 03:35
Франція дозволила евтаназію, проте із низкою обмежень
Франція ухвалила закон про евтаназію для хворих
28 травня, 08:10

Політика

Байден вперше публічно виступив після звістки про рак
Байден вперше публічно виступив після звістки про рак
Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів
Ердоган закликав Зеленського провести переговори на рівні президентів
«Американці втомилися від брехні Путіна»: Ексспікер Конгресу закликав ввести санкції проти РФ
«Американці втомилися від брехні Путіна»: Ексспікер Конгресу закликав ввести санкції проти РФ
Трамп уникнув прямої відповіді, ким є Путін – добрим чи поганим хлопцем
Трамп уникнув прямої відповіді, ким є Путін – добрим чи поганим хлопцем
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
Маск з'явився у Білому домі з синцем під оком: хто побив мільярдера? (фото)
Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому
Трамп вручив Маску «золотий ключ» від Білого дому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
71K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
37K
«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського
37K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні
15K
Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua