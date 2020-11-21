Китай пропонує запровадити глобальну систему на основі результатів Сovid-19-тесту

До середини 2020 року система «кодів здоров’я» стала обов’язковою у всіх 23 провінціях Китаю

Сі Цзіньпін додав, що сподівається на приєднання до цього механізму «більшої кількості країн»

Лідер КНР Сі Цзіньпін запропонував створити міжнародний механізм на основі результатів тестування на Сovid-19, який би визначав, чи несе людина ризик для інших заразитися коронавірусом.

Про це Сі Цзіньпін заявив під час саміту «Великої двадцятки», який відбувається 20-21 листопада в умовах відеоконференції.

«Китай запропонував глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів охорони здоров’я на підставі результатів тестування нуклеїнових кислот у формі міжнародно визнаних QR-кодів», – заявив китайський лідер (цитата за «

Сіньхуа

»).

Він додав, що сподівається на приєднання до цього механізму «більшої кількості країн», а також запевнив у підтримці «Великої двадцятки» у прагненні «спростити рух людей і товарів». Інших подробиць роботи механізму Сі Цзіньпін не навів.

На початку спалаху коронавірусної хвороби Китай запровадив систему «кодів здоров’я» на основі даних мобільних операторів. Для цього уряд заручився підтримкою двох ІТ-гігантів, Alibaba і Tencent, додатки яких використовують фактично всі китайці.

Користувачі смартфонів вводять у додатки компаній свої мобільні номери, який відстежував геолокацію протягом останніх 14 днів і на підставі цієї інформації видавав користувачеві «зелений», «жовтий» чи «червоний» код залежно від рівня ризику. «Зелений» код означає можливість вільного пересування; «жовтий» – необхідність сидіти на карантині вдома; «червоний» – необхідність обсервації.

До середини 2020 року система «кодів здоров’я» стала обов’язковою у всіх 23 провінціях Китаю. Влада стверджує, що вона є одним із чинників, завдяки яким їй вдалося тримати епідемію коронавірусної хвороби під контролем.

Як зазначає Wired, люди, які не володіють смартфонами, зокрема похилого віку, не можуть скористатися «кодом здоров’я», а без нього китайця можуть навіть не пустити в громадський транспорт.

«Велика двадцятка», або G20 – неформальна організація, що об’єднує країни з найрозвиненішою промисловістю: США, Китай, Росію, Велику Британію, Німеччина, Францію, Італію, Канаду, Японію, Індію, Південну Корею, Туреччину, Австралію, Аргентину, Бразилію, Індонезію, Мексику, Саудівську Аравію, ПАР. Двадцятим членом є Євросоюз.Щороку лідери цих держав збираються, щоб «звірити годинники» й обговорити важливі політичні та економічні питання. Такі саміти є великим майданчиком і для двосторонніх зустрічей. У 2020 році через пандемію коронавірусу саміт «Великої двадцятки» відбувається в онлайн-форматі.